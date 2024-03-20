Под Москвой слышали взрывы, а потом сообщили о черном дыме: что произошло
Вблизи российской столицы неспокойно. Там сначала сообщили о взрывах, а затем и о пожаре.
Российские телеграм-каналы пишут, что в Подмосковье прогремели взрывы. Кроме этого, там также вспыхнул масштабный пожар, передает 24 Канал.
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Загорелась многоэтажка
В поселке Сапроново, что под Москвой вспыхнула недостроенная многоэтажка в ЖК "Брусника". В то же время, почему местные слышали взрывы неизвестно.
На 20 этаже загорелся утеплитель. Телеграмм-канал пишут, что с места пытался спастись строитель.
Российские СМИ также распространяют видео пожара. Над многоэтажкой поднимается черный дым. Вероятно, последствия возгорания будут значительными. пишут, что в огне оказалось 50 квадратных метров.
Под Москвой вспыхнула многоэтажка: смотрите видео
В Москве 9 февраля вспыхнул мощный пожар
- В городе загорелась крыша многоэтажного дома. Очевидцы сообщали, что ночью на 9 февраля произошло возгорание крыши жилого шестиэтажного дома на Ленинградском проспекте в районе станции метро "Аэропорт" в Москве. По данным россиян, жителей дома эвакуировали.
- Впоследствии пропагандисты отметили, что к тушению пожара привлекали авиацию. Экстренные службы оценивали пожар в третий ранг сложности из пяти.
- Впоследствии стало известно, что тушить пожар на улице Черняховского вылетели два вертолета К-32. Огонь распространился на всю площадь кровли дома №2 и перекинулся на соседний. Информации о пострадавших пока нет.