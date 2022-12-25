Таких самолетов немного: почему мог гореть один из российских МиГ-31 в Беларуси

В воскресенье, 25 декабря, в Беларуси у российского самолета МиГ-31К загорелся двигатель. Этот инцидент при определенных обстоятельствах можно считать позитивом для Украины.

Такое мнение 24 каналу выразил военный эксперт, аналитик Андрей Харук. По его словам, на самом деле воспламенение двигателя российского МиГ-31К на белорусском аэродроме Мачулищи – довольно обыденное событие.

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Как отметил аналитик, это вполне возможно при использовании воздушного судна.

Вообще авария боевого самолета – это ситуация совсем не чрезвычайная или экстраординарная. Это нормальная практика: если самолеты летают, то они попадают в аварии. Это вопрос статистики,

– сказал Харук.

Могла ли авария МиГ-31 сорвать планы россиян по ракетной атаке

25 декабря по всей территории Украины трижды объявляли воздушную тревогу. Как сообщал телеграм-канал "Беларускі Гаюн", дважды в Беларуси активизировались российские МиГ-31К.

По словам военного эксперта, если бы россияне намеревались нанести ракетный удар по Украине, то вряд ли бы их остановил инцидент с двигателем одного из самолетов.

"Вспомним один из последних больших ракетных обстрелов, когда перед этим были выведены из строя самолеты на российских авиабазах Дягилево и Энгельс. Тогда это не заставило россиян пересмотреть свои планы. Также авария МиГ-31К не заставила бы россиян отказаться от своих намерений", – сказал Харук.

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Позитив для Украины

Самолеты МиГ-31К могут служить носителями гиперзвуковых ракет "Кинжал", которые украинские средства ПВО, к сожалению, не могут перехватить.

В то же время, по словам аналитика, если самолет после пожара двигателя будет выведен из строя на длительное время, это станет "небольшим облегчением" для Украины.

Таких носителей ракет "Кинжал" у воздушно-космических сил России немного – всего-навсего около 20. Потеря Россией даже одного такого самолета по технической причине – это позитив для Украины,

– подчеркнул Харук.

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