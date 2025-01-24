Огонь унес жизни двух детей в Ровенской области

В селе Козак Ровенской области произошел пожар в жилом доме, где находились несовершеннолетние. К сожалению, в результате этой трагедии погибли двое детей.

Об инциденте в Ровенском районе сообщили в пятницу, 24 января. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.

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Что известно о последствиях пожара

Как сообщили спасатели, до прибытия спасателей один ребенок смог самостоятельно выбежать во двор. В одной из комнат дома пожарные обнаружили еще двух детей, 2014 и 2021 года рождения, их передали медикам через окно.

Согласно обнародованной информации, к сожалению, реанимационные мероприятия не дали результата. Мама детей и их родственник госпитализированы в медучреждение с отравлением угарным газом и острой реакцией на стресс. Огонь уничтожил мебель и вещи домашнего обихода в комнатах дома.

Сейчас устанавливают причины возгорания в доме.

Эта трагедия – напоминание для всех нас о важности соблюдения правил безопасности. Учите детей с раннего возраста, как действовать в случае пожара. Соболезнования родным и близким погибших,

– говорится в сообщении ГСЧС.

К слову, на прошлой неделе на территории Ровенской области вспыхнул пожар. Загорелась деревянная церковь, которой почти 150 лет. Огонь полностью уничтожил церковь и ее имущество. К счастью, жертв и пострадавших в результате пожара нет.