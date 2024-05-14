Как выглядит ТЦ в Варшаве после масштабного пожара: эксклюзивные фото

В Варшаве горел огромный торговый комплекс. Фотографии, на которых видно здание через несколько дней после тушения огня, свидетельствуют о масштабах пожара.

В воскресенье, 12 мая, в столице Польши вспыхнул указанный коммерческий объект, в котором работало около 1400 магазинов. В этом материале 24 Канал показывает фото торгового центра после пожара.

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Торговый центр в Варшаве после пожара

Здание ТЦ, расположено на улице Маривильской, 44, сгорело почти полностью. Спасательные службы тушили огонь в течение нескольких часов. Причину возгорания начали расследовать соответствующие органы, детальной информации об этом пока нет.

Как выглядит ТЦ на Маривильской в Варшаве, когда укротили огонь / Фото 24 Канала

К счастью, нет пострадавших, поскольку вспыхнул торговый центр ночью – около 03:31 поступило сообщение к спасателям, они прибыли через 11 минут на место происшествия. Собственно, работало аж 50 пожарных бригад, которые ликвидировали огонь.

Пламя быстро распространялось из-за скопления легковоспламеняющихся материалов, в основном текстиля. Кроме того, была информация о возгорании химических веществ, вредных для здоровья людей. Местных просили закрыть окна, не вдыхать дым.

Многие польские СМИ отмечает, что этот пожар вызывает немало вопросов. В частности, ресурс Onet пишет: хотя точно неизвестно его причину, однако эксперты не имеют иллюзий относительно того, что противопожарные средства не поддерживались в надлежащем состоянии.

К сожалению, я часто вижу людей, которые игнорируют все меры безопасности. Пути эвакуации и доступ к ручным средствам пожаротушения заблокированы стандартно. Иногда бывает, что противопожарные средства не поддерживаются в надлежащем техническом состоянии, в результате чего противопожарная завеса не закрывается и огонь распространяется на другие части здания,

– описывает в целом проблему опытный пожарный.

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В то же время Super Express отмечает, что могла не сработать система отсечения огня в отдельных зонах в зале торгового центра, которая должна была бы предотвратить распространение огня. Экстренную пожарную охрану никто не вызывал. Вероятно, свидетели наблюдали за возгоранием, думая, что кто-то уже сообщил в службы.