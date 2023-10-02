Вспыхнул как свеча: в российском Тобольске после взрыва загорелся дом
Жители Тобольска услышали взрыв, а затем увидели, как пламя охватило крышу жилого дома. Соцсетями быстро распространились кадры с места событий от очевидцев.
В российском Тобольске вечером 1 октября произошел сильный пожар. Ее вызвал взрыв, что прогремел в пятиэтажке на улице Ремезова. Об этом пишут СМИ страны-агрессорки, передает 24 Канал.
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Подробности пожара в Тобольске
В настоящее время известно о 3 пострадавших. Их всех госпитализировали. О погибших местные власти официально не сообщали.
Пламя охватило крышу: смотрите видео из соцсетей
Взрыв раздался в одной из квартир на 5 этаже. Предварительно это мог взорваться бытовой газ.
Очевидцы показали, как пылает дом: смотрите видео из соцсетей
После этого произошел пожар, который сначала охватил площадь в 600 квадратных метров. Огонь перекинулся на кровлю и чуть не перешел на другие здания.
Огонь чуть не опрокинулся на другие дома: смотрите видео из соцсетей
На месте работали 56 пожарных и 17 единиц техники. Они локализовали пламя на площади в 800 квадратных метров.
Очевидцы сняли работу пожарных: смотрите видео из соцсетей
Из дома были эвакуированы 320 жителей. Их должны были временно разместить в других местах.
Жители дома ждут на улице: смотрите видео из соцсетей
Другие пожары в России
- Недавно в Подмосковье произошел большой пожар у военного аэродрома "Чкаловский". Кремлевские пропагандисты потом заявили, что это могла гореть промзона на западе от города Щелково.
- Подобный случай произошел недавно возле Сочи. В районе курортного города тоже вспыхнул пожар возле аэропорта (на этот раз в Адлере). Местные жители также слышали взрывы.
- Раньше возле Оренбурга вспыхнула нефтебаза. Огонь охватил 500 квадратных метров. В результате пострадавшего водителя госпитализировали в шоковом состоянии, а другого работника стали считать пропавшим без вести.