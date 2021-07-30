Масштабные лесные пожары в Турции: от огня страдают и гибнут животные

В Турции лесные пожары унесли жизни уже 4 человек. В то же время страдают дикие животные: пока никто официального подсчета не ведет, но огонь беспощадно уничтожил уже сотни гектаров леса, а значит и сотни животных.

Пользователи в соцсетях публикуют ужасные фото и видео с погибшими животными. Сообщается, что огонь вплотную приблизился к фермам и пастбищам.

Напомним Турцию охватили ужасные лесные пожары: все, что известно, фото и видео

В пожаре в Турции гибнут животные

От масштабных пожаров страдают животные. "Деревья, животные, дома, кора ... У нас горят легкие...", – сообщают в отчаянии очевидцы.

Из Манавгата присылают десятки фото погибших животных, которые просто задохнулись от дыма. Очевидцы сообщают о массовой гибели скота, который огонь внезапно застал закрытым в хлевах.



Огонь уничтожил десятки диких животных / Фото из твиттера dfndefne

В Мармарисе ветеринарные клиники объявили, что бесплатно будут лечить животных, пострадавших от огня.

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