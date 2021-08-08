В Турции вспыхнул новый лесной пожар – в 400 метрах до аэропорта: видео

Турция продолжает бороться с огнем. На юго-западе страны произошел новый лесной пожар – в городе Даламан, что в провинции Мугла.

Пожар вспыхнул 8 августа около 15:00 в районе леса с красными соснами. Почему произошло возгорание – пока неизвестно. Это будут выяснять правоохранители.

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Ситуацию уже взяли под контроль

Эпицентр пожара находится на расстоянии 400 – 500 метров от взлетно-посадочной полосы аэропорта Даламан. По словам очевидцев, из здания терминала было видно пламя и большой столб дыма. Пожарные тушат огонь как с воздуха, так и с земли. По состоянию на 15:45 им удалось взять пожар под контроль. К счастью, угрозы для местного аэропорта нет.

Пожар поблизости: смотрите видео

Лесные пожары в Турции: что известно