В Турции вспыхнул новый лесной пожар – в 400 метрах до аэропорта: видео
Источник:CNN Türk
Турция продолжает бороться с огнем. На юго-западе страны произошел новый лесной пожар – в городе Даламан, что в провинции Мугла.
Пожар вспыхнул 8 августа около 15:00 в районе леса с красными соснами. Почему произошло возгорание – пока неизвестно. Это будут выяснять правоохранители.
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Ситуацию уже взяли под контроль
Эпицентр пожара находится на расстоянии 400 – 500 метров от взлетно-посадочной полосы аэропорта Даламан. По словам очевидцев, из здания терминала было видно пламя и большой столб дыма. Пожарные тушат огонь как с воздуха, так и с земли. По состоянию на 15:45 им удалось взять пожар под контроль. К счастью, угрозы для местного аэропорта нет.
Пожар поблизости: смотрите видео
Лесные пожары в Турции: что известно
- Борьба с лесными пожарами в Турции продолжается уже неделю. Впервые они вспыхнули там еще 28 июля – в городе Манавгат, провинция Анталия.
- Бороться с огнем спасателям помогают проливные дожди. Несмотря на это, полностью обуздать пламя и стабилизировать ситуацию до сих пор не удается.
- Правоохранители уже взяли под стражу 7 человек, которых обвиняют в поджогах территорий. Нескольких из них едва не избили местные жители.