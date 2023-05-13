Пожар в районе телебашни в Киеве: в ГСЧС сказали, что горит

13 мая 2023, 16:36
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Сетью начала распространяться информация, что вспыхнул пожар у телебашни в столице нашего государства. Впоследствии это подтвердили в ГСЧС Киевской области.

В субботу, 13 мая, в небе над Шевченковским районом местные жители заметили огромный черный столб дыма. В комментарии 24 Каналу спикер Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Светлана Водолага рассказала, что загорелось.

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Что известно

Со слов спикера понятно, что волноваться не стоит. Собственно, это горит мусор на территории, имеющей площадь около 20 "квадратов".

У нас сейчас незначительный пожар – это Шевченковский район, улица Бакинская, 37. Возгорание мусора на площади 20 квадратных метров… Там мусор горит,
– сказала спикер.

Кроме того, отметим, что на место события отправились соответствующие службы. Они делают все для того, чтобы локализовать пламя и полностью его ликвидировать.


Горит мусор в Киеве в Шевченковском районе / Фото из телеграм-каналов

Пожары в России

Следует отметить, что пожары в настоящее время не являются редкостью. Часто из-за неосторожного обращения с легковоспламеняющимися материалами люди подвергают свою жизнь опасности и других лиц также.

Однако стоит сказать, что в Украине масштабные пожары могут вспыхивать в основном из-за российских обстрелов. Из враждебного государства сообщения о том, что "что-то горит по неосторожности", поступают значительно чаще.

Очевидно, это потому, что население России сокращается в результате войны. То есть просто некому следить за порядком и своевременным тушением маленьких пожаров.

  • В субботу, 13 мая, телеграм-каналы сообщали, что Москве загорелась гостиница "Интерконтиненталь" – из ее помещения был виден черный дым. Расположена постройка на улице Тверской.
  • Кроме того, в этот же день загорелось предприятие в Улан-Удэ, что в Бурятии. Известно, что пламя охватило около 500 квадратных метров. Удалось его локализовать только через определенный период времени.
  • Также 12 мая в Москве вспыхнуло сразу несколько пожаров. В частности, огонь охватил территорию машиностроительного завода имени Чернышева, где производят двигатели для самолетов МиГ.

Автор: Мар'ян-Сергій Чупак