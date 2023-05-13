Пожар в районе телебашни в Киеве: в ГСЧС сказали, что горит

Сетью начала распространяться информация, что вспыхнул пожар у телебашни в столице нашего государства. Впоследствии это подтвердили в ГСЧС Киевской области.

В субботу, 13 мая, в небе над Шевченковским районом местные жители заметили огромный черный столб дыма. В комментарии 24 Каналу спикер Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Светлана Водолага рассказала, что загорелось.

Смотрите также Отдаст ли Эрдоган власть "без крови": к чему готовиться Украине после выборов в Турции

Что известно

Со слов спикера понятно, что волноваться не стоит. Собственно, это горит мусор на территории, имеющей площадь около 20 "квадратов".

У нас сейчас незначительный пожар – это Шевченковский район, улица Бакинская, 37. Возгорание мусора на площади 20 квадратных метров… Там мусор горит,

– сказала спикер.

Кроме того, отметим, что на место события отправились соответствующие службы. Они делают все для того, чтобы локализовать пламя и полностью его ликвидировать.



Горит мусор в Киеве в Шевченковском районе / Фото из телеграм-каналов

Пожары в России

Следует отметить, что пожары в настоящее время не являются редкостью. Часто из-за неосторожного обращения с легковоспламеняющимися материалами люди подвергают свою жизнь опасности и других лиц также.

Однако стоит сказать, что в Украине масштабные пожары могут вспыхивать в основном из-за российских обстрелов. Из враждебного государства сообщения о том, что "что-то горит по неосторожности", поступают значительно чаще.

Очевидно, это потому, что население России сокращается в результате войны. То есть просто некому следить за порядком и своевременным тушением маленьких пожаров.