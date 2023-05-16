В Москве в районе завода "Москвич" вспыхнул мощный пожар

В Москве 16 мая случился мощный пожар на улице Южнопортова. Там загорелся ангар, расположенный недалеко от завода "Москвич".

Инцидент произошел во второй половине дня. Об этом рассказали в ряде российских СМИ, сообщает 24 канал.

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В Москве вспыхнул пожар

По предварительной информации, на улице Южнопортова возле завода "Москвич" загорелся мусор в одноэтажном ангаре. Площадь пожара составляет около 70 квадратных метров.

У завода "Москвич" вспыхнул пожар: видео

На место происшествия выехали пожарно-спасательные подразделения. По их данным, информация о пострадавших пока не поступала.

В ангаре загорелся мусор: видео

Очевидцы начали публиковать в сети видео, на которых можно увидеть огромный столб поднявшегося в небо дыма. О причинах пожара пока не сообщается.

На месте происшествия работают пожарные: видео

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