В Греции бушуют масштабные лесные пожары: все, что известно – фото, видео

Лесные пожары в Греции охватили Грецию еще в конце июля. Огонь уже добрался до столицы страны Афин и других курортных городков. В результате стихии пострадали уже более 10 человек.

24 канал внимательно следит за ситуацией в греческих регионах, охваченных огнем. Больше обо всем, что происходит в Греции – читайте в нашем материале.

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С чего начался пожар

Первая информация о лесных пожарах в Греции появилась 27 июля. Тогда огонь накрыл населенные пункты Стамата и Родополи. Служба гражданской защиты разослала жителям пострадавшего района СМС-сообщения с призывом как можно плотнее закрыть окна и двери в домах.

Ликвидировать пламя мешал сильный ветер. Впоследствии к нему добавились еще и рекордно высокие температуры – более +46 градусов. Как следствие – по состоянию на 31 июля в Греции было 46 очагов возгорания, а в начале августа их количество перевалило за 100.

3 августа огонь дошел до столицы Греции. Из-за этого пришлось перекрыть автомагистраль возле Афин. Также огонь охватил остров Эвбея. Уже 4 августа власти страны начали эвакуацию людей.

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Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис призвал граждан экономить электричество, поскольку система перегружена дополнительно еще и тремя миллионами туристов.

Нам приходится справляться с самой страшной жарой с 1987 года. Необходимо сделать все, что в человеческих силах, чтобы наша энергосистема не рухнула,

– сказал он.

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Последствия пожаров

По данным издания Greek Reporter, по состоянию на 4 августа огонь охватил более 8 тысяч гектаров на острове Эвбея и в центре Афин. Всего в этом регионе лесные пожары разрушили или повредили около 200 домов.

Что известно о пострадавших

Всего в результате огненной стихии пострадали 16 человек. Они обратились за помощью к медикам и требовали кислородной терапии.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что никто из украинцев не пострадал из-за масштабного пожара в пригороде Афин.

По состоянию на текущий момент информации о пострадавших украинцах нет. Украина солидарна с дружественной Грецией и готова при необходимости оказать необходимую помощь,

– написал Кулеба.

По его словам, он поручил дипломатам в Греции круглосуточно отслеживать потребности наших граждан в связи с опасностью.

В результате пожаров пострадали 16 человек / Фото EPA

Украина поможет в ликвидации пожаров

Президент Владимир Зеленский поручил Кабмину отправить наших спасателей в Грецию. В целом Украина направит 100 опытных пожарных, а также необходимое оборудование. Соответствующее решение правительство должно принять 6 августа.

Стоит напомнить, что 30 июля Украина отправила в Турцию 2 самолета АН-35П и спасателей для борьбы с огненной стихией. За 3 суток наши специалисты сбросили на пожар 488 тонн воды.

Президент Турции Реджеп Эрдоган поблагодарил Зеленского за помощь в трудное время.

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