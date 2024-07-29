В Харькове горело общежитие биотехнологического университета
Источник:ДСНС
В Харькове произошел пожар в здании общежития Государственного биотехнологического университета. Спасатели эвакуировали 10 человек.
В ГСЧС сообщили, что пожар произошел около 5 утра в пятиэтажном общежитии Государственного биотехнологического университета в Киевском районе Харькова.
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Из-за задымления людей эвакуировали
Отмечают, что огонь охватил комнату на четвертом этаже. Из-за сильного задымления верхних этажей пожарные эвакуировали 10 жителей по лестнице.
Возгорание произошло на 4 этаже здания / Фото ГСЧС
Спасатели оперативно ликвидировали возгорание / Фото ГСЧС
"Горела комната на четвертом этаже. Площадь пожара составила 20 квадратных метра. Из-за сильного задымления верхних этажей пожарным пришлось эвакуировать по лестнице десять жителей общежития", – говорится в сообщении.
Спасатели эвакуировали жителей общежития / Фото ГСЧС
Кроме того, с помощью пожарной автолестницы были спасены еще два человека.
Пожар был ликвидирован в 07:00. На месте происшествия работали психологи ГСЧС.
Пожар оперативно ликвидировали / Фото ГСЧС
Напомним, в Вишневом в Киевской области 18 июля произошел масштабный пожар. Огонь видел весь город, а в небо поднялся большой столб черного дыма. Кроме того, в тот день пожар вспыхнул в супермаркете "Сильпо" в Дарницком районе Киева.