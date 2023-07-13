Спасли более полусотни врачей и пациентов: в Киеве загорелось медучреждение
Источник:Главное управление ГСЧС в Киеве
Утром 13 июля около 10:56 в медицинском заведении Киева вспыхнул пожар. Возник он на улице Мостицкой, что в Подольском районе столицы.
Вскоре после возгорания о чрезвычайной ситуации сообщили оперативно-координационному центру Главного управления ГСЧС Украины в Киеве. На место происшествия сразу отправились спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений.
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Спасли около 60 человек
Как сообщили в ГСЧС, пожар возник в помещении мастерской. С цокольного этажа медицинского учреждения, где произошло возгорание, оно распространилось на площадь 20 квадратных метров.
Однако разгореться пожару не дали – уже в 11:26 его локализовали, а в 11:31 – ликвидировали.
Вместе с гашением спасатели занимались и эвакуацией людей. Как отметили в ГСЧС, всего вывели на свежий воздух около 60 человек, среди которых и персонал медучреждения, и его посетители. К счастью, обошлось без жертв или пострадавших.
Всего на месте происшествия работали 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 23 спасателя личного состава. Причину и обстоятельства возникновения пожара устанавливают правоохранители.
На АЗС в столице прогремел взрыв
- Ранее, 9 июля, мощный пожар вспыхнул на Броварском шоссе в Киеве, на АЗС "KLO" между станциями метро "Дарница" и "Черниговская". Чтобы его ликвидировать, шоссе для водителей перекрыли.
- Как сообщили очевидцы, за несколько секунд до пожара в АЗС въехало авто, в результате чего прогремел взрыв. По словам работников станции, машина на большой скорости въехала в колонну с горючим.
- По предварительным данным, водитель кабриолета Audi не справился с управлением и влетел в колонку на автозаправочной станции. В результате этого три человека пострадали, самому молодому среди которых – 17 лет. Все пострадавшие являлись пассажирами автомобиля. Их госпитализировали с ожогами разной степени тяжести.
- Как впоследствии отметил мэр города Виталий Кличко, из-за огня пострадало много легковых машин, припаркованных рядом. Как отметили в полиции, выгорело 9 автомобилей. Также пожар полностью уничтожил административное здание, где находились кафе, склады и касса.