В центре Киева вспыхнул пожар с очень сильным задымлением: пострадали ли люди
Источник:ГСЧС Украины в Киеве
На киевском Подоле вспыхнул пожар с очень сильным задымлением. Спасатели и полиция выехали на место инцидента.
Пожар возник утром 18 ноября на улице Хорива в заведении общественного питания. Люди обратились к спасателям ориентировочно в 9:52.
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Что известно о пожаре в Киеве
Прибывшие на место спасатели установили, что возгорание произошло в кафе. В 10:31 (18 ноября – 24 Канал) пожар был ликвидирован на площади 20 квадратных метров,
– заявили в ГСЧС.
Там заверили, что люди не пострадали. Однако причину и обстоятельства возникновения пожара еще предстоит установить полиции.
В Киеве утром загорелся пожар с сильным задымлением: смотрите видео
На Подоле горело кафе: смотрите видео
Пожар в Киеве: смотрите видео
В Киеве горела СТО: коротко
- Утром 16 ноября в Киеве по улице Харченко вспыхнул пожар. В полиции сообщили, что загорелось двухэтажное здание местной СТО.
- Пожарные локализовали пожар и нашли в помещении мужчину с острым отравлением угарным газом. Его передали врачам.
- В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что огонь повредил помещение, а также пять автомобилей, которые были в ангаре и на территории автостанции.
- Сотрудники следственно-оперативной группы полиции предварительно установили, что инцидент мог возникнуть из-за поджога. Правоохранители открыли дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества. В полиции отметили, что проводят расследование.