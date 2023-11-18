В центре Киева вспыхнул пожар с очень сильным задымлением: пострадали ли люди

18 ноября 2023, 13:21
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ГСЧС Украины в Киеве

На киевском Подоле вспыхнул пожар с очень сильным задымлением. Спасатели и полиция выехали на место инцидента.

Пожар возник утром 18 ноября на улице Хорива в заведении общественного питания. Люди обратились к спасателям ориентировочно в 9:52.

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Что известно о пожаре в Киеве

Прибывшие на место спасатели установили, что возгорание произошло в кафе. В 10:31 (18 ноября – 24 Канал) пожар был ликвидирован на площади 20 квадратных метров,
– заявили в ГСЧС.

Там заверили, что люди не пострадали. Однако причину и обстоятельства возникновения пожара еще предстоит установить полиции.

В Киеве утром загорелся пожар с сильным задымлением: смотрите видео

На Подоле горело кафе: смотрите видео

Пожар в Киеве: смотрите видео

 

В Киеве горела СТО: коротко

  • Утром 16 ноября в Киеве по улице Харченко вспыхнул пожар. В полиции сообщили, что загорелось двухэтажное здание местной СТО.
  • Пожарные локализовали пожар и нашли в помещении мужчину с острым отравлением угарным газом. Его передали врачам.
  • В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что огонь повредил помещение, а также пять автомобилей, которые были в ангаре и на территории автостанции.
  • Сотрудники следственно-оперативной группы полиции предварительно установили, что инцидент мог возникнуть из-за поджога. Правоохранители открыли дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества. В полиции отметили, что проводят расследование.

Автор: Діана Квасневська