Дым виден с Крещатика: под Киевом вспыхнул серьезный пожар

В Вышгороде 4 июня разгорелось масштабное пламя. Столб черного дыма, поднимающийся от его эпицентра, заметили даже в Киеве.

Предварительно известно, что в поле недалеко от Вышгорода начали гореть пластиковые трубы. На место инцидента уже выехали полиция и пожарные.

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Что известно о пожаре в Вышгороде

Возгорание произошло на одном из полей в Вышгородском районе Киевской области 4 июня. В настоящее время причина пожара неизвестна, ее устанавливают специалисты.

Пожар в Вышгороде / Видео полиции Киевской области

Предварительно в поле горят пластиковые трубы. На месте работают спасатели и полицейские. Пострадавших нет,

– написали в полиции.

Но в соцсетях начали появляться сообщения киевлян, увидевших огромный столб дыма с Крещатика.

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