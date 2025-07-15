Во Львовской области вспыхнул пожар в магазине: что говорят в ГСЧС
- 15 июля в Радехове Львовской области произошел пожар в супермаркете, о чем сообщили местные телеграм-каналы.
- На месте происшествия работают подразделения ГСЧС, привлечена техника по повышенному номеру вызова.
Днем 15 июля в сети распространили видео пожара в, предположительно, магазине в Радехове Львовской области. Сейчас подразделения ГСЧС работают на месте происшествия.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий представителя ГСЧС Львовской области.
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Что известно о пожаре в Радехове?
Местные телеграм-каналы поделились кадрами пожара во Львовской области около 16:25. По их словам, возгорание произошло в супермаркете в Радехове. Событие прокомментировали спасатели.
Сейчас работают подразделения. На место привлекли технику по повышенному номеру вызова,
– сообщил представитель ГСЧС.
Спасатели подтвердили событие, подчеркнув, что продолжается ликвидация возгорания.
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К слову, ранее в Киеве на улице Ревуцкого горел супермаркет АТБ. По словам представительницы ГСЧС столицы, объект не функционировал, то есть внутри не находились люди. Таким образом пострадавших или погибших в результате пожара не было.
На месте также работали спасатели и ликвидировали возгорание.