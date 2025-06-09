На тушение потратили чуть ли не всю воду: что ярко пылало в Мелитополе

В Мелитополе произошел пожар на одном из цехов завода "Гидромаш". Оккупационные власти утверждают, что его причины бытовые. Впрочем, настоящая причина возгорания может быть совсем другая.

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в эфире 24 Канала выразил убеждение, что пожар – это результат действий украинского движения сопротивления. По его словам, в течение последних недель в Мелитополе и в Орехово фиксируется рост активности Сил обороны Украины, что также свидетельствует об усилении действий подполья.

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Вполне "бытовая" история

Завод "Гидромаш", на котором еще в 2023 году был уничтожен склад с боеприпасами, и до сих пор используется в военных целях. Там российские оккупанты размещают технику, личный состав и запасы боекомплектов.

"Сейчас наступил тот момент, который мы называем "время огненного сопротивления" – когда достаточно вовремя и удачно бросить что-то недожженное. И, как сегодня заявил гауляйтер Евгений Балицкий, "причина пожара – чисто бытовая". Здесь действительно не поспоришь: часть "Гидромаша" сожгло движение сопротивления – вполне "бытовая" история", – отметил Андрющенко.

Он добавил, что для тушения пожара оккупанты потратили почти все запасы воды в Мелитополе. Сейчас в городе наблюдается критический дефицит водоснабжения, ведь на оккупированных территориях с этим – серьезные трудности.

И я убежден: не "Гидромашем" единым – ближайшее время мы увидим еще немало пожаров и серьезных ударов, в том числе и внутренних,

– добавил Андрющенко.

В последнее время удары по инфраструктуре на Запорожском направлении, особенно в районе Мелитополя, становятся все более мощными. Их уже чувствуют не только местные жители, но и сами российские военные.

Сейчас электроснабжение в регионе нарушено: значительная часть Мелитополя остается без света, а также – некоторые районы Запорожской области после ударов, нанесенных в начале недели.