Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко в ефірі 24 Каналу висловив переконання, що пожежа – це результат дій українського руху опору. За його словами, впродовж останніх тижнів у Мелітополі та в Оріховому фіксується зростання активності Сил оборони України, що також свідчить про посилення дій підпілля.

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Цілком "побутова" історія

Завод "Гідромаш", на якому ще у 2023 році було знищено склад із боєприпасами, й досі використовується у військових цілях. Там російські окупанти розміщують техніку, особовий склад та запаси боєкомплектів.

"Зараз настав той момент, який ми називаємо "часом вогняного спротиву" – коли достатньо вчасно й вдало кинути щось недопалене. І, як сьогодні заявив гауляйтер Євгеній Балицкий, "причина пожежі – суто побутова". Тут і справді не посперечаєшся: частину "Гідромашу" спалив рух опору – цілком "побутова" історія", – зазначив Андрющенко.

Він додав, що для гасіння пожежі окупанти витратили майже всі запаси води в Мелітополі. Наразі в місті спостерігається критичний дефіцит водопостачання, адже на окупованих територіях із цим – серйозні труднощі.

І я переконаний: не "Гідромашем" єдиним – найближчим часом ми побачимо ще чимало пожеж і серйозних ударів, зокрема й внутрішніх,

– додав Андрющенко.

Останнім часом удари по інфраструктурі на Запорізькому напрямку, особливо в районі Мелітополя, стають дедалі потужнішими. Їх уже відчувають не лише місцеві мешканці, а й самі російські військові.

Наразі електропостачання в регіоні порушене: значна частина Мелітополя залишається без світла, а також – деякі райони Запорізької області після ударів, завданих на початку тижня.