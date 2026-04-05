В Москве горит крыша Московского высшего общевойскового командного училища, – соцсети

В воскресенье, 5 апреля, в Москве вспыхнул пожар в Московском высшем общевойсковом командном училище. Отмечается, что возгорание произошло на крыше.

Об этом сообщил телеграм-канал Exilenova+.

Что вспыхнуло в Москве?

Пожар произошел на улице Головачева, что на юго-востоке российской столицы.

По данным оперативных служб, огнем было охвачено около 200 квадратных метров. На месте возгорания работают пожарно-спасательные подразделения, а обстоятельства инцидента уточняются.

Впоследствии стало известно, что площадь возгорания уже составляет 60 квадратных метров. Из здания также эвакуировали 200 человек.

Местные СМИ и телеграмм-каналы активно публикуют фото и видео с места пожара: на кадрах можно увидеть, как над Москвой поднимается столб густого дыма.

Дым над военным училищем / Фото: росСМИ

Напомним, на днях в Ульяновской области России с рельсов сошли 7 вагонов пассажирского поезда. Один из вагонов также загорелся, впрочем пожар оперативно ликвидировали. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали семь человек, среди них – ребенок.

