Про це повідомив телеграм-канал Exilenova+.
Що спалахнуло в Москві?
Пожежа сталася на вулиці Головачова, що на південному сході російської столиці.
За даними оперативних служб, вогнем було охоплено близько 200 квадратних метрів. На місці займання працюють пожежно-рятувальні підрозділи, а обставини інциденту уточнюються.
Згодом стало відомо, що площа займання вже становить 60 квадратних метрів. З будівлі також евакуювали 200 осіб.
Місцеві ЗМІ та телеграм-канали активно публікують фото на відео з місця пожежі: на кадрах можна побачити, як над Москвою здіймається стовп густого диму.
Дим над військовим училищем / Фото: росЗМІ
Нагадаємо, днями в Ульянівській області Росії з рейок зійшли 7 вагонів пасажирського поїзда. Один з вагонів також загорівся, втім пожежу оперативно ліквідували. За попередніми даними, внаслідок інциденту постраждали семеро людей, серед них – дитина.
Вночі в Росії лунали вибухи: що відомо?
Вночі серія потужних вибухів пролунала над містом Кстово в Нижньогородській області Росії. Сили ППО ворога намагалися відбити атаку безпілотників. Згодом стало відомо, що масштабна пожежа спалахнула на місцевому нафтопереробному заводі.
Також гучно було в Ленінградській області. Під ударом там знову опинився російський порт Приморськ на Балтійському морі.
Як стверджують самі росіяни, силами ППО нібито було збито 19 БпЛА. Водночас уламки пошкодили одну з ділянок нафтопроводу в районі порту Приморськ.