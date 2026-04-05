Об этом сообщил телеграм-канал Exilenova+.
Что вспыхнуло в Москве?
Пожар произошел на улице Головачева, что на юго-востоке российской столицы.
По данным оперативных служб, огнем было охвачено около 200 квадратных метров. На месте возгорания работают пожарно-спасательные подразделения, а обстоятельства инцидента уточняются.
Впоследствии стало известно, что площадь возгорания уже составляет 60 квадратных метров. Из здания также эвакуировали 200 человек.
Местные СМИ и телеграмм-каналы активно публикуют фото и видео с места пожара: на кадрах можно увидеть, как над Москвой поднимается столб густого дыма.
Дым над военным училищем
Напомним, на днях в Ульяновской области России с рельсов сошли 7 вагонов пассажирского поезда. Один из вагонов также загорелся, впрочем пожар оперативно ликвидировали. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали семь человек, среди них – ребенок.
Ночью в России раздавались взрывы: что известно?
Ночью серия мощных взрывов прогремела над городом Кстово в Нижегородской области России. Силы ПВО врага пытались отразить атаку беспилотников. Впоследствии стало известно, что масштабный пожар вспыхнул на местном нефтеперерабатывающем заводе.
Также громко было в Ленинградской области. Под ударом там снова оказался российский порт Приморск на Балтийском море.
Как утверждают сами россияне, силами ПВО якобы было сбито 19 БпЛА. В то же время обломки повредили один из участков нефтепровода в районе порта Приморск.