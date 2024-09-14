На Ровненщине загорелся пассажирский поезд: появились жуткие кадры

На Ровненщине вспыхнул пассажирский поезд. В ГСЧС рассказали о последствиях чрезвычайной ситуации.

Утром спасатели получили сообщение о пожаре в поезде сообщением "Коростень – Олевск – Сарны" вблизи села Ракитное Сарненского района.

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Пожар в поезде на Ровненщине

До приезда пожарных работники железной дороги отцепили вагон и отогнали основной подвижной состав на безопасное расстояние, вагон без пассажиров.

Прибыв на место происшествия, спасатели сразу подали огнетушащие вещества на тушение пожара.

В результате пожара огнем повреждена моторная часть поезда. Жертв и пострадавших нет.

К ликвидации было привлечено 2 единицы спецтехники ГСЧС и 8 человек личного состава спасателей.

Причина возгорания устанавливается.

Загорелся пассажирский поезд / Фото ГСЧС

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