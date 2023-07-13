В элитном ресторане под Киевом – пожар: все в дыму и пламени

В элитном ресторане Queen Country Club под Киевом днем 13 июля вспыхнул пожар. Причина возгорания по состоянию на 17:00 – неизвестна.

Виктория Рубан – спикер ГСЧС Украины – в комментарии 24 Каналу рассказала, что на месте работают спасатели. Данных о погибших или пострадавших, к счастью, нет.

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Пресс-секретарь ГСЧС Украины отметила: пожар вспыхнул в помещении, где расположена баня и игровая комната.

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