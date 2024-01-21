Трагический пожар в Днепре: погибли женщина и трое детей

В ночь на 21 января в Днепре из-за пожара погибли женщина и трое детей. Пока причина пожара неизвестна.

21 января после полуночи в Службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании жилого дома. Горел дом, расположенный на улице Красной Руты Индустриального района города.

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Пожар с роковыми последствиями

Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что горит домашнее имущество на площади 15 квадратных метров.

Из задымленного дома спасатели вынесли 4 человек. Речь идет о 40-летней женщине и троих детях. В ГСЧС сообщили, что они тоже уже были без сознания. К сожалению, медикам не удалось спасти им жизнь.

Известно, что погибшему мальчику было 5 лет, девочкам – 6 и 2 года.

Пожар ликвидировали в 01:14. Ее причины выясняются.

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