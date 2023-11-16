Горели склады с оружием: известно о последствиях пожара на воинской части в России

Ночью 16 ноября в Волгоградской области загорелся один из военных объектов, принадлежащий минобороны России. Стало известно, что горел склад с оружием и боеприпасами.

В ГУР подтвердили, что 16 ноября враг действительно лишился одного арсенала. Российские власти же официально подтвердили только пожар, не указав на его причину.

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Детали ночного полыхания

В ночь на 16 ноября, около 01:00 загорелся пожар на объекте министерства обороны России вблизи населенного пункта Котлубань, расположенного в 40 километрах от Волгограда. Потушить огонь удалось всего около 5 утра.

Российские паблики пишут, что с территории воинской части были эвакуированы более 600 человек, в том числе трое детей. Жители поселка утверждают, что слышали характерный звук беспилотника, после чего раздался взрыв.

Ночные взрывы поблизости Котлубани: смотрите видео

Вероятно, взрывался арсенал ГРАУ воинской части под номером 57229-51, где располагается склад артиллерийских боеприпасов. В ГУР официально не подтвердили, что возгорание стало последствием украинских беспилотников. Сам поселок расположен в более чем 500 километрах от возможного места запуска БПЛА с украинской территории.

Не можем ни подтвердить, ни опровергнуть (причастность Украины – 24 Канал), но еще одного арсенала враг сегодня лишился,

– подчеркнул представитель ГУР Юсов.

Официально местные власти подтвердили факт пожара, однако заявили, что никаких повреждений нет. Там добавили, будто еще выясняют причину внезапного возгорания. Родственники служивших в той части россиян сообщают, что не могут дозвониться до военных. В поселке фиксируют перебои со связью.

Пожар на российском военном объекте: смотрите видео

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