Горели склады с оружием: известно о последствиях пожара на воинской части в России
Ночью 16 ноября в Волгоградской области загорелся один из военных объектов, принадлежащий минобороны России. Стало известно, что горел склад с оружием и боеприпасами.
В ГУР подтвердили, что 16 ноября враг действительно лишился одного арсенала. Российские власти же официально подтвердили только пожар, не указав на его причину.
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Детали ночного полыхания
В ночь на 16 ноября, около 01:00 загорелся пожар на объекте министерства обороны России вблизи населенного пункта Котлубань, расположенного в 40 километрах от Волгограда. Потушить огонь удалось всего около 5 утра.
Российские паблики пишут, что с территории воинской части были эвакуированы более 600 человек, в том числе трое детей. Жители поселка утверждают, что слышали характерный звук беспилотника, после чего раздался взрыв.
Ночные взрывы поблизости Котлубани: смотрите видео
Вероятно, взрывался арсенал ГРАУ воинской части под номером 57229-51, где располагается склад артиллерийских боеприпасов. В ГУР официально не подтвердили, что возгорание стало последствием украинских беспилотников. Сам поселок расположен в более чем 500 километрах от возможного места запуска БПЛА с украинской территории.
Не можем ни подтвердить, ни опровергнуть (причастность Украины – 24 Канал), но еще одного арсенала враг сегодня лишился,
– подчеркнул представитель ГУР Юсов.
Официально местные власти подтвердили факт пожара, однако заявили, что никаких повреждений нет. Там добавили, будто еще выясняют причину внезапного возгорания. Родственники служивших в той части россиян сообщают, что не могут дозвониться до военных. В поселке фиксируют перебои со связью.
Пожар на российском военном объекте: смотрите видео
Регулярные взрывы в России
- Россияне 15 ноября жаловались, что якобы дрон атаковал пороховой завод в Тамбовской области. По словам пропагандистов, беспилотник повредил часть крыши цеха смешивания массы.
- Перед этим взрывы слышали вблизи воинской части в Краснодарской области, там также возник пожар. Также местные писали, что, вероятно, огонь вспыхнул на лесопилке, расположенной на территории объекта.
- В ночь на 11 ноября беспилотник якобы "упал и взорвался" на территории "Конструкторского бюро машиностроения" в Коломне. Стоит добавить, что на этом заводе производят комплексы "Искандер-М" и ракеты "Кинжал".