Возле Каховской ГЭС – ярко: мог быть "хлопок"

В районе Каховской ГЭС вечером 2 ноября очень громко. В сети публикуют кадры пожара.

В телеграм-каналах появилась информация о громких звуках возле ГЭС. К слову, мощные взрывы там раздавались и 28 октября.

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Официальной информации по огневому контролю ГЭС нет. Впрочем, судя по публикующим в сети фото пожар возник сильный.



Пожар возле Каховской ГЭС / Фото из телеграм-каналов

Россияне угрожали взорвать ГЭС

В разведке сообщили, что российские захватчики заминировали объекты Каховской гидроэлектростанции . В октябре враг взялся за минирование шлюзов и опор. В целом, подрыв дамбы спланировали еще в апреле.

Россияне и коллаборанты неоднократно заявляли, мол, ВСУ хотят взорвать дамбу. Это означает, что такой сценарий рассматривают сами оккупанты. С каждым днем контрнаступления ВСУ они паникуют все сильнее. Следует упомянуть принудительную "эвакуацию" людей с правого берега Днепра в Херсонской области.

Однако в ОК "Юг" отметили: даже если оккупанты взорвут ГЭС, это не остановит контрнаступление. В то же время шантаж России очень опасен. Затопление может охватить обширные территории, а под водой окажутся 80 населенных пунктов. Это большая площадь на левом берегу и большая часть самого Херсона.

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