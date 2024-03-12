Горит мощно: в Санкт-Петербурге вспыхнул крупный пожар возле ТЭЦ

В российском Санкт-Петербурге вспыхнул мощный пожар. Сначала предполагали, что горит на станции, однако впоследствии российские СМИ эту информацию опровергли.

Несмотря на мощную атаку беспилотников по нефтебазам, на этот раз у россиян загорелось помещение возле Южной ТЭЦ, пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Что пылает в российском Санкт-Петербурге

Российская пресса, ссылаясь на российскую энергетическую компанию "Территориальная генерирующая компания № 1", сообщила, что на Южной ТЭЦ пожара нет.

Пожар произошел через железную дорогу от теплоэлектростанции... Горит складское двухэтажное здание, вспыхнули паллеты,

– заявили розЗМІ со ссылкой на спасателей.

Общая площадь возгорания – 80 квадратных метров.



В России загорелось помещение якобы с паллетами / Фото росСМИ

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