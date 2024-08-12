Пока Украина не контролирует ЗАЭС, риск ядерной аварии является реальностью, – глава МИД Эстонии

Пока Украина не восстановит контроль над оккупированной россиянами Запорожской атомной электростанцией, высокий риск ядерной аварии остается ужасной реальностью.

Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. Свое сообщение он опубликовал на фоне информации о пожаре, который вспыхнул на ЗАЭС 11 августа.

Читайте также Провокация россиян на ЗАЭС: в Defense Express заявили о связи с Курской АЭС

Риск ядерной аварии остается реальностью

После пожара на градирне Цахкна поддержал Украину и предупредил Европу и весь мир об опасности, которую собственноручно создают россияне.

Пока Украина не восстановит территориальную целостность и не восстановит контроль над Запорожской атомной электростанцией – крупнейшим ядерным объектом Европы – постоянное разжигание страхов и высокий риск ядерной аварии остаются ужасной реальностью,

– написал Цахкна на своей странице в X.

Сейчас радиационный фон находится в норме, однако в ЗАЭС отмечают, что деградация систем и элементов станции с каждым днем ухудшает общую ситуацию с безопасностью.

К слову, ранее городской голова Энергодара Дмитрий Орлов заявил, что пожар на Запорожской АЭС является провокацией россиян, которые сейчас фактически контролируют станцию. По его словам, оккупанты в очередной раз пытаются обвинить в атаках на ЗАЭС украинских военных.