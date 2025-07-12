В Запорожье произошел масштабный пожар в многоэтажке: есть раненые в тяжелом состоянии

В Запорожье возник масштабный пожар в многоэтажном доме. В результате инцидента пострадали по меньшей мере восемь человек, четверо из которых находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на секретаря Запорожского горсовета и исполняющую обязанности мэра Регину Харченко.

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Что известно о пожаре?

В многоэтажном жилом доме на улице Зестафонской, 10а в одном из районов Запорожья произошел масштабный пожар.

В медицинские учреждения города госпитализировали восемь человек, пострадавших в результате пожара. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии, врачи борются за их жизни.

Травмы получили также двое мальчиков 2013 и 2017 годов рождения, сообщила Суспільному директор областной детской больницы Ирина Кулеш.

Последствия возгорания в Запорожье: смотрите видео

В горсовете сообщили, что из-за чрезвычайной ситуации городские власти развернули Пункт незламності недалеко от места пожара. Там пострадавшие могут получить временное укрытие, воду, зарядить телефоны и получить базовую помощь.

На месте происшествия работают спасатели, медики, полиция и работники городских структур. Обстоятельства возгорания сейчас выясняются.

Ранее сообщалось, 9 июля на территории парка динозавров в ВДНХ в Киеве вспыхнул пожар, который быстро потушили спасатели. Обошлось без пострадавших.