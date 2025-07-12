В Запорожье произошел масштабный пожар в многоэтажке: есть раненые в тяжелом состоянии
- В Запорожье в многоэтажном доме на улице Зестафонской произошел масштабный пожар, в результате которого пострадали по меньшей мере восемь человек, четверо из которых в тяжелом состоянии.
- Городские власти развернули Пункт несокрушимости неподалеку от места пожара для оказания помощи пострадавшим, а обстоятельства возгорания исследуются.
В Запорожье возник масштабный пожар в многоэтажном доме. В результате инцидента пострадали по меньшей мере восемь человек, четверо из которых находятся в тяжелом состоянии.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на секретаря Запорожского горсовета и исполняющую обязанности мэра Регину Харченко.
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Что известно о пожаре?
В многоэтажном жилом доме на улице Зестафонской, 10а в одном из районов Запорожья произошел масштабный пожар.
В медицинские учреждения города госпитализировали восемь человек, пострадавших в результате пожара. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии, врачи борются за их жизни.
Травмы получили также двое мальчиков 2013 и 2017 годов рождения, сообщила Суспільному директор областной детской больницы Ирина Кулеш.
Последствия возгорания в Запорожье: смотрите видео
В горсовете сообщили, что из-за чрезвычайной ситуации городские власти развернули Пункт незламності недалеко от места пожара. Там пострадавшие могут получить временное укрытие, воду, зарядить телефоны и получить базовую помощь.
На месте происшествия работают спасатели, медики, полиция и работники городских структур. Обстоятельства возгорания сейчас выясняются.
Ранее сообщалось, 9 июля на территории парка динозавров в ВДНХ в Киеве вспыхнул пожар, который быстро потушили спасатели. Обошлось без пострадавших.