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Пожар на станции метро "Левобережная": станция закрыта на вход и выход

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Пожар на станции метро
Пожар на станции метро "Левобережная"

В Киеве на станции метро "Левобережная" произошел масштабный пожар. Станцию закрыли на вход и выход.

Как информирует "Киевский метрополитен" на своей странице в Facebook, на станции "Левобережная" обнаружили задымление, ее закрыли на вход и выход, а поезда курсируют мимо нее без остановки.

В сети очевидцы публикуют видео.

Очевидцы рассказывают, что видели "это незначительное задымление" с соседних станций.

На видео, опубликованном в соцсетях, видно, что пожар вспыхнул в одном из магазинов, которые расположены недалеко от входа в станцию.

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Столб дыма был виден в других концах Киева.

В метрополитене успокоили, что возгорание произошло вне "балансовой территории метрополитена".

В 18:20 в КП "Киевский метрополитен" уточнили, что один вестибюль со стороны гостиницы "Турист" станции "Левобережная" открыт на вход и выход.

Напомним, после масштабного пожара в торговом центре российского Кемерово, в котором по официальным данным погибли 64 человека, Кабмин поручил проверить места массового скопления людей в Украине.

Теги: Новости Украины Пожар метро Новости Киева
Источник: 24 Канал
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