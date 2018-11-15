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      Пожар в Калифорнии: известно количество пропавших людей

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      Ужасные пожары в Калифорнии
      Ужасные пожары в Калифорнии / informator.news

      Спасатели продолжают разыскивать 130 человек, о которых ничего не известно после пожаров, вспыхнувших в американском штате Калифорния.

      Об этом сообщает ABC.

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      Список пропавших каждый день меняется: кто-то оказывается погибшим, а кто-то счастливо возвращается домой.

      пожежа у каліфорнії
      Лесные пожары в Калифорнии / Фото из социальных сетей

      Многие из тех, кто пропал без вести, – пожилые люди. При этом количество жертв пожаров составляет 56 человек.

      пожежі каліфорнія наслідки
      Последствия пожаров в Калифорнии / Фото: Mark McKenna

      наслідки пожежа каліфорнія
      Лесные пожары в Калифорнии разрушили города / Фото: Mark McKenna

      пожежа каліфорнія наслідки
      Пожары разрушили дома людей в Калифорнии / Фото: Mark McKenna

      каліфорнія пожежа наслідки
      Остатки домов после пожаров в Калифорнии / Фото: Mark McKenna

      пожежа каліфорнія наслідки
      Лесные пожары уничтожили дома американцев в Калифорнии / Фото: Mark McKenna

      пожежа каліфорнія наслідки

      Улицы Калифорнии после лесных пожаров / Фото: Mark McKenna

      Напомним, что на севере американского штата Калифорния вспыхнул масштабный лесной пожар, который начался утром 8 ноября, и быстро начал распространяться из-за сильных ветров и сухой погоды. Пожары признали наиболее смертельными за последние 85 лет.

      Ужасные пожары в калифорнии: хронИка событий
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      Теги: Новости США Жертвы Чрезвычайное происшествие Пожар
      Источник: 24 Канал
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