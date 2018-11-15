Пожар в Калифорнии: известно количество пропавших людей
Спасатели продолжают разыскивать 130 человек, о которых ничего не известно после пожаров, вспыхнувших в американском штате Калифорния.
Об этом сообщает ABC.
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Список пропавших каждый день меняется: кто-то оказывается погибшим, а кто-то счастливо возвращается домой.
Лесные пожары в Калифорнии / Фото из социальных сетей
Многие из тех, кто пропал без вести, – пожилые люди. При этом количество жертв пожаров составляет 56 человек.
Последствия пожаров в Калифорнии / Фото: Mark McKenna
Лесные пожары в Калифорнии разрушили города / Фото: Mark McKenna
Пожары разрушили дома людей в Калифорнии / Фото: Mark McKenna
Остатки домов после пожаров в Калифорнии / Фото: Mark McKenna
Лесные пожары уничтожили дома американцев в Калифорнии / Фото: Mark McKenna
Улицы Калифорнии после лесных пожаров / Фото: Mark McKenna
Напомним, что на севере американского штата Калифорния вспыхнул масштабный лесной пожар, который начался утром 8 ноября, и быстро начал распространяться из-за сильных ветров и сухой погоды. Пожары признали наиболее смертельными за последние 85 лет.