Пожары в Белгороде ослабят поставки войск России в Харьков, – разведка Британии
Источник:британское Минобороны
Британская разведка выяснила, какие последствия для войск России будут иметь пожары в Белгороде. Накануне в этом городе раздавались взрывы на складе боеприпасов и на территории нефтебазы.
Оба события случились в пределах 29 марта – 1 апреля. Отметим, что Белгородская область граничит с Украиной. От областного центра до границы – около 50 км.
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Что заявили британские разведчики
В британском Минобороны, ссылаясь на данные разведки, написали, что пожар уничтожил несколько цистерн с нефтью. Там обратили внимание на сообщения о взрывах на складе боеприпасов возле города.
Потеря топлива и боеприпасов на этих складах может привести к краткосрочной нагрузке на и без того растянутые логистические цепи России,
– объяснили там.
По данным разведки страны, особенно может пострадать снабжение российских войск на территории Харькова.
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