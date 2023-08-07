Раз-два-три – елка, гори: страшные лесные пожары охватили российскую Якутию
В российской Якутии загорелся лес. В регионе уже зафиксировано 98 природных пожаров.
Лес горит площадью в 125 тысяч гектаров. Об этом сообщат российские СМИ, информирует 24 Канал.
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Что известно о лесных пожарах в Якутии
По состоянию на 7 августа самая сложная ситуация в Алданском, Олекминском и Усть-Майском районах. За сутки потушили семь очагов.
В Якутии зафиксировали 98 природных пожаров на территории 13 районов. По всей территории Республики Саха (Якутия) продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.
Отмечается, что с начала пожароопасного сезона зарегистрировано более 700 природных пожаров на общей площади более 1,2 миллиона гектаров.
В настоящее время для тушения пожаров МЧС задействовало более 1 300 человек и около 80 единиц техники.
Что происходит сейчас в Якутии: смотрите видео
Россия страдает от массовых пожаров
- Недавно в подмосковном городе Люберцы случилось сильный пожар. Горелая база строительных материалов. Клубы дыма были видны в нескольких километрах от места возгорания.
- 31 июля в Красноярском крае неизвестен поджег оборудование на железной дороге. Это произошло недалеко от станции Шарипово на тупиковом железнодорожном пути. В результате поджога обгорели два релейных шкафа, которые отвечали за системы сигнализации, централизации и блокировки. Пламя угасло само.
- Кроме того, еще один неизвестный сжег оборудование в районе Очаково – Матвеевское, что в Москве. По данным росСМИ, поджигатель пришел на перегон Матвеевская – Москва – Сортировочная около пяти утра. Из четырех релейных шкафов выбрал один нерабочий. Открыл дверь и облил ее горючим. Возгорание вскоре заметили и потушили. На месте обнаружили спички, пустую бутылку и марлевый тампон со следами горючего. Теперь возбуждено уголовное дело.