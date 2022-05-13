Пожары в Кременчуге ликвидировали аж на утро: оккупанты били по НПЗ и инфраструктуре
13 мая 2022 , 10:19Читати новину українською
Источник:телеграм Дмитрия Лунина
Вечером, 12 мая, российские военные выпустили 12 крылатых ракет по Кременчугу. Большинство попали в нефтеперерабатывающий завод. Пожары, возникшие в результате атаки, удалось ликвидировать только под утро.
Об этом в своей телеграме сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин. Возникли они на нефтеперерабатывающем заводе в результате попадания вражеских ракет.
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Ракетный удар по Кременчугу: что известно
Об атаке Кременчуга стало известно под вечер. Тогда глава ОВА Дмитрий Лунин сообщил о 4 "прилетах" по нефтеперерабатывающему заводу. Заметим, что атаки произошли вскоре после объявления воздушной тревоги. Сирены в области прозвучали в 17:08.
Позже он добавил, что по городу попали от 8 до 12 вражеских ракет. Били оккупанты как по нефтеперерабатывающему заводу, так и по другим объектам инфраструктуры Кременчуга.
Уже через несколько часов Дмитрий Лунин подчеркнул, что по городу таки выпустили 12 крылатых ракет. И большинство из них попали именно в НПЗ города. Кроме того, он отметил, что на всех объектах, куда попали вражеские снаряды, работают пожарные. Они прилагали все усилия для того, чтобы обуздать пламя.
Впоследствии глава ОВА отметил, что пожары удалось локализовать. Также он добавил, что одну из ракет уничтожили силы ПВО, остальные же полетели по инфраструктуре города. К счастью, в результате атаки обошлось без жертв и пострадавших.
Валерий Залужный на следующий день, 13 мая, отметил, что из 12 крылатых ракет две удалось уничтожить. Их сбили украинские защитники с помощью ПЗРК "Стингер".
Последние ракетные удары по Украине: коротко
- В ночь на 13 мая российские военные нанесли ракетный удар по Харьковской области. Они попали в Дергачевский дом культуры, который сейчас используют как гуманитарный штаб. Местные власти уже отметили, что в этот день не будет происходить выдача помощи.
- Кроме того, ночью оккупанты выпустили две ракеты по Очкино Сумской области. В оперативном командовании "Север" отметили, что среди личного состава потерь нет. Что же касается другой информации, то ее пока уточняют.
- Днем, 13 мая, оккупанты нанесли ракетный удар по Лозовской общине Харьковской области. Об этом сообщил мэр Лозовой Сергей Зеленский.
Стоит внимания – сводки от Генштаба по состоянию на 13 мая: смотрите видео