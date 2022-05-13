Пожары в Кременчуге ликвидировали аж на утро: оккупанты били по НПЗ и инфраструктуре

Вечером, 12 мая, российские военные выпустили 12 крылатых ракет по Кременчугу. Большинство попали в нефтеперерабатывающий завод. Пожары, возникшие в результате атаки, удалось ликвидировать только под утро.

Об этом в своей телеграме сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин. Возникли они на нефтеперерабатывающем заводе в результате попадания вражеских ракет.

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Ракетный удар по Кременчугу: что известно

Об атаке Кременчуга стало известно под вечер. Тогда глава ОВА Дмитрий Лунин сообщил о 4 "прилетах" по нефтеперерабатывающему заводу . Заметим, что атаки произошли вскоре после объявления воздушной тревоги. Сирены в области прозвучали в 17:08.

Уже через несколько часов Дмитрий Лунин подчеркнул, что по городу таки выпустили 12 крылатых ракет. И большинство из них попали именно в НПЗ города. Кроме того, он отметил, что на всех объектах, куда попали вражеские снаряды, работают пожарные. Они прилагали все усилия для того, чтобы обуздать пламя.

Впоследствии глава ОВА отметил, что пожары удалось локализовать. Также он добавил, что одну из ракет уничтожили силы ПВО, остальные же полетели по инфраструктуре города. К счастью, в результате атаки обошлось без жертв и пострадавших

Валерий Залужный на следующий день, 13 мая, отметил, что из 12 крылатых ракет две удалось уничтожить . Их сбили украинские защитники с помощью ПЗРК "Стингер".