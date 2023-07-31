Москву и Красноярский край охватили диверсии на железной дороге
У россиян снова проблемы. Так, они пожаловались на поджог оборудования на железной дороге в Красноярском крае, а также поджог на железной дороге в Москве.
В Москве неизвестный сжег оборудование в районе Очаково – Матвеевское. Об этом сообщили пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.
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Что известно о диверсиях на железной дороге в России
Так, около пяти утра 31 июля в Красноярском крае неизвестный поджег оборудование на железной дороге. Это произошло недалеко от станции Шарипово на тупиковом железнодорожном пути.
В результате поджога обгорели два релейных шкафа, которые отвечали за системы сигнализации, централизации и блокировки. Пламя угасло само.
Отмечается, что поджигатель бросил на месте пустую бутылку, пачку из-под сигарет и перечный баллончик.
Кроме того, еще один неизвестный сжег оборудование в районе Очаково – Матвеевское, что в Москве.
По данным росСМИ, поджигатель пришел на перегон Матвеевское – Москва – Сортировочная накануне около пяти утра. Из четырех релейных шкафов выбрал один нерабочий. Открыл дверь и облил ее горючим.
Возгорание вскоре заметили и потушили. На месте обнаружили спички, пустую бутылку и марлевый тампон со следами горючего. Теперь возбуждено уголовное дело.
Пожар на железной дороге в Москве: смотрите видео
Другие подобные случаи
- Напомним, ранее в российском городе Сасово Рязанской области, вспыхнула пожар на железной дороге. Там загорелось минимум четыре вагона с серой.
- Также в России произошел масштабный пожар на железнодорожном вокзале в Уфе. Столб черного дыма был виден в разных районах города. Как сообщали в российском МЧС, пожар возник на складе горюче-смазочных материалов. По предварительным оценкам, возгорание произошло на площади около 500 квадратных метров.