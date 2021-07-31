В Турции при ликвидации погибли двое пожарных: число жертв вновь возросло

Масштабные лесные пожары, бушующие в Турции, продолжают уносить жизни. По состоянию на 31 июля в результате стихии умерли уже 5 человек.

Трагическое известие сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

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Что известно о жертвах

Лесные пожары унесли жизни уже 5 человек. Известно, что трое из них получили смертельные ранения в городе-эпицентре огня – Манавгате. Сообщается, что это не туристы, а местные жители.

По предварительным данным, из-за пожаров умерли 2 рабочих, которые занимались тушением пожаров в Манавгате. О других жертвах пока ничего неизвестно.

Большинство пострадавших выписали из больниц

Всего в результате пожаров пострадали более 400 человек, большинство из которых уже выписали. Как рассказали врачи, люди чаще всего обращались к ним с ожогами или незначительными травмами. Немалая доля людей нуждалась в кислородной терапии.

Пожары в Турции: главное

Лесные пожары вспыхнули еще 28 июля в городе Манавгат. Стихия охватила крупнейшие курорты страны – Анталию, Мармарис и Бодрум. Этому способствовал сильный ветер и жара до +50 градусов.

Среди местных жителей все больше распространяются предположения об умышленном поджоге, который и спровоцировал эти пожары.

МИД Украины сообщил, что среди пострадавших нет украинцев. По данным ведомства на курортах Турции сейчас находятся 100 тысяч наших граждан.

По последним данным, пожары бушуют в 6 турецких провинциях. Спасатели смогли обуздать большинство очагов возгораний.

По состоянию на 31 июля на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения находятся только 10 человек.