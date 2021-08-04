Масштабные пожары в Турции: украинские самолеты сбросили уже почти 500 тонн воды – фото, видео

Украинские спасатели продолжают тушить масштабные лесные пожары в Турции. На протяжении 30 июля – 3 августа они совершили 61 сброс воды.

3 августа два самолета АН-32П тушили пожар на территории провинции Анталия. Они совершили 13 сбросов воды.

К теме Пожары в Турции: спутниковые фотографии показывают масштаб бедствия

За сутки 3 августа украинские спасатели сбросили 104 тонны воды, а с начала своего пребывания в Турции – 488 тонн.

Украинские спасатели помогают тушить пожары в Турции / Фото ГСЧС

Как работники ГСЧС оказались в Турции

29 июля президент Владимир Зеленский поговорил по телефону с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. Он выразил главе государства сожаление по поводу масштабных пожаров и пообещал помощь. Уже на следующий день 2 самолета ГСЧС вылетели в Турцию.

Помощь оказали в соответствии с подписанным в феврале 2020 года Меморандумом о взаимопонимании между ГСЧС и управлением на случай чрезвычайных ситуаций МВД Турции. На ликвидацию пожаров направили опытных специалистов, которых привлекали к тушению огненной стихии в Черногории, Израиле и Грузии. 3 августа Эрдоган поблагодарил Украину за помощь.

Пожары в Турции: главное