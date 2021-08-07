Пожары в турецкой Анталии почти локализовали: где еще подстерегает опасность
Источник:AA
Большинство очагов пожаров в курортной Анталии, на юге Турции, локализованы. Исключением является лишь район Ибрады. Власть уверяет, что делает все, чтобы остановить огненную стихию.
Об этом сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Он прибыл в город Манавгат в провинции Анталия.
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Турция ожидает прибытия пожарных из ряда стран
На помощь турецким спасателям уже отправилась группа пожарных из Азербайджана. Это 40 пожарных машин и более 160 пожарных.
Кроме того, по поручению президента Ильхама Алиева 200 пожарных будут доставлены в район Даламан,
– сказал Чавушоглу.
Помощь поступит и от Казахстана – 2 вертолета и 16 спасателей. Одна из турецких компаний арендовала у Израиля два самолета, тушить пожары в Даламане. Также 9 августа прибудут два вертолета из США.
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Арестовали 7 человек, причастных к поджогам
Отметим, что ранее турецкие правоохранители арестовали 7 человек, которые могут быть причастны к поджогам. Первого подозреваемого задержали еще 31 июля.
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Коротко о масштабных пожарах в курортной Турции
- Пожары вспыхнули 28 июля.
- Огонь добрался и до туристических зон и отелей, отдыхающих иногда приходилось эвакуировать.
- Жертвами стихийного бедствия стали 8 человек. Несколько сотен были травмированы.
- Власть многих турецких провинций ввела запрет на посещение лесных массивов.