Пожары в турецкой Анталии почти локализовали: где еще подстерегает опасность

Большинство очагов пожаров в курортной Анталии, на юге Турции, локализованы. Исключением является лишь район Ибрады. Власть уверяет, что делает все, чтобы остановить огненную стихию.

Об этом сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Он прибыл в город Манавгат в провинции Анталия.

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Турция ожидает прибытия пожарных из ряда стран

На помощь турецким спасателям уже отправилась группа пожарных из Азербайджана. Это 40 пожарных машин и более 160 пожарных.

Кроме того, по поручению президента Ильхама Алиева 200 пожарных будут доставлены в район Даламан,

– сказал Чавушоглу.

Помощь поступит и от Казахстана – 2 вертолета и 16 спасателей. Одна из турецких компаний арендовала у Израиля два самолета, тушить пожары в Даламане. Также 9 августа прибудут два вертолета из США.

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Арестовали 7 человек, причастных к поджогам

Отметим, что ранее турецкие правоохранители арестовали 7 человек, которые могут быть причастны к поджогам. Первого подозреваемого задержали еще 31 июля.

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