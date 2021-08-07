Про це повідомив глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу. Він прибув у місто Манавґат у провінції Анталія.

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Туреччина чекає на прибуття пожежників з низки країн

На допомогу турецьким рятувальникам вже вирушила група пожежників з Азербайджану. Це 40 пожежних машин та понад 160 вогнеборців.

Окрім того за дорученням президента Ільхама Алієва 200 пожежників будуть доставлені в район Даламан,

– сказав Чавушоглу.

Допомога надійде і від Казахстану – 2 гелікоптери та 16 рятувальників. Одна з турецьких компаній орендувала в Ізраїлю два літаки, які гаситимуть пожежі в Даламані. Також 9 серпня прибудуть два вертольоти зі США.

Дивіться останні відео з пожежами з Туреччини:

Заарештували 7 осіб, причетних до підпалів

Зазначимо, що раніше турецькі правоохоронці заарештували 7 осіб, які можуть бути причетні до підпалів. Першого підозрюваного затримали ще 31 липня.

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Коротко про масштабні пожежі в курортній Туреччині