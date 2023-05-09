Тушить пожары нечем, – Жданов предположил, кто устраивает поджоги в России

В трех регионах России бушуют масштабные пожары. В Курганской, Свердловской и Тюменской областях полностью выгорают поселки, ведь в них подавляющее большинство зданий – деревянные.

Об этом в своем стриме заявил военный эксперт Олег Жданов, информирует 24 Канал. По его словам, тушить пожары нечем, ведь раньше для этого привлекали военных, а сейчас они все воюют в Украине. И необходимая для этого техника также на фронте.

Важно Настоящий ад для окупантов: страшные пожары охватили несколько областей России

Ради бесплатных дров

Он отметил, что МЧС России не справляется с таким огромным объемом пожаров.

Оказывается, в этих областях местные жители сами совершают поджоги. Это связано с законом, запрещающим рубить лес. За это в России можно получить большой штраф и даже попасть за решетку,

– объяснил он.

В лесах разрешается только собирать валежник – сухие ветки, которые опали с деревьев и высохли или сгнили.

Олег Жданов объяснил причину возникновения огромных пожаров в России: смотрите видео

Люди поджигают лес, и когда пожар погасят, остаются недогоревшие деревья. И тогда местные власти позволяют местным жителям их вырубить – на дрова,

– отметил военный эксперт.

Оказывается, что причиной масштабных пожаров в России являются сознательные поджоги лесов местными жителями, которые хотят бесплатно получить дрова.

"С одной стороны деревянный дом может сгореть, а с другой – можно даром получить дрова", – подчеркнул Олег Жданов.

К теме Черный дым возле академии ФСБ: Москва снова пылает

Какая ситуация в России с пожарами