Россияне продолжают страдать от последствий сезона больших пожаров. На этот раз огонь добрался за Полярный круг – в город Норильск.

Так, пожар охватил более 4 тысяч квадратных метров складских помещений в городе. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 канал.

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В Норильске загорелись склады

Российское мчс сообщает, что за короткое время пожар на складах увеличился почти вдвое. Для его ликвидации российское ведомство привлекло 16 единиц техники и 62 человека.

Состав в Норильске охватил сильный огонь: смотрите видео

Кроме этого, россияне заявили, что гашение огня якобы затрудняют легковоспламеняющиеся жидкости и плотная застройка помещений. Пожарные пытаются обуздать огонь. Причина пожара и количество пострадавших остается неизвестным.

В России ни дня не проходит без пожара

В Курганской области 8 мая очевидцы заметили редкое природное явление – огненный смерч. Он очень быстро распространялся по местности, сжигая один за другим дома россиян.

В тот же день уже в Свердловской области загорелась колония общего режима. Пожар вроде бы удалось локализовать, а что именно вызвало возгорание, россияне не рассказали.

В Москве 7 мая вспыхнул масштабный пожар возле академии ФСБ. По предварительным данным, там загорелся мусор и строительные материалы.

Норильск – это город в Красноярском крае на севере России. Считается одним из самых северных и загрязненных городов в мире. Интересным фактом является то, что город находится в почти 3 800 километрах от Украины, так что россиянам не удастся в очередной раз обвинить украинцев якобы в "поджоге складов".