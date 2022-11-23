В Подмосковье горел хостел, а в Москве – резиденция посла Алжира

В среду, 23 ноября, стало известно, что в России загораются пожары. В Солнечногорске загорелся хостел с мигрантами, а в центре Москвы горела резиденция посла Алжира.

По информации российских СМИ, пожар охватил всю кровлю здания хостела в подмосковном Солнечногорске. Пожар предоставили повышенный уровень сложности, сообщает 24 канал.

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Какие обстоятельства пожара

В хостеле хранилось множество дизельного топлива. Огонь охватил площадь более тысячи квадратных метров и продолжает распространяться. Есть опасность не только повреждения крыши, но и внутренней части здания.

В хостеле проживали мигранты – в одном номере могли жить до 22 человек и неизвестно, соблюдали ли они правила противопожарной безопасности. Всего оттуда спаслись 311 человек.

В Подмосковье горит хостел: смотрите видео

В Москве горит резиденция посла Алжира

В центре Москвы из-за короткого замыкания вспыхнула трехэтажная резиденция посла Алжира. Улица Спиридоновка, на которой произошел инцидент, перекрыта и заполнена пожарными машинами и "скорыми".

Находившихся в здании резиденции людей вывели из здания до прибытия пожарных. Информации о пострадавших нет.

В Россию прилетает "хлопок": что известно

14 ноября пожар возник и в селе Козинка в Белгородской области. Этот населенный пункт расположен на границе с Украиной. Там загорелись цистерны с дизельным топливом. Местные власти сказали, что пожар возник якобы на территории фермы. Традиционно во всем обвинили ВСУ.

Оккупанты 1 ноября пытались обстрелять Харьков, но ракета не долетела и попала в Белгород. Местный губернатор сообщил о работе "легендарной белгородской ПВО".

Без света в Белгороде остались и 30 октября. Россияне заявили о "прилетах" по линиям электропередач.

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