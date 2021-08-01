Пожары в Турции 1 августа: очаги возгорания под контролем, число жертв возросло
Источник:24 канал
Турция 1 августа до сих пор в огне. Спасатели борются с масштабными лесными пожарами. Бедствие охватило курортные районы, поэтому людей эвакуируют.
О том, что происходит в Турции в очагах пожаров 1 августа, читайте в материале 24 канала.
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Пожарные взяли под контроль большинство очагов огня
По состоянию на 1 августа спасатели контролируют ситуацию со 107 возгораниями.
Министр сельского и лесного хозяйства страны Бекир Пакдемирли рассказал, что 5 пожаров бушуют в туристических провинциях Анталия и Мугла. Кроме того, очаги сильного огня есть в 32 провинциях Турции.
Число погибших возросло
Из-за страшной стихии уже погибли 6 человек. Перед этим сообщали о 4 жертвах пожаров. Более 2 сотен человек получили травмы.
Людей эвакуируют
В курортном Бодруме пришлось эвакуировать людей из трех пятизвездочных отелей. Люди со своими вещами убегали из опасного района, поскольку огонь подбирался очень близко.Обратите внимание! Горячие линии: консульства Украины в Анталии– +90 554 169 96 60; посольства Украины в Турции– +90 539 550 98 98, +90 312 442 15 93.
Вероятная причина пожаров – поджог
В Турции задержали первого подозреваемого, который может быть причастен к поджогу лесов на юге страны. Президент Реджеп Эрдоган подчеркнул, что правоохранители задержат всех, кто "сжигал леса".
Также политик пообещал, что вскоре все пожары ликвидируют, а пострадавшим компенсируют убытки.
Масштабные пожары в Турции, смотрите видео: