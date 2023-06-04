Война в Украине – маркер того, будет ли Третья мировая: как к этим событиям относится Китай

Китай имеет неоднозначную позицию относительно войны в Украине. Пекин фактически предлагает Киеву капитуляцию. Ведь для того, чтобы предлагать свой "мирный план", нужно осудить действия России. КНР этого не сделала.

Такое мнение 24 Каналу озвучил политический консультант, военнослужащий Александр Антонюк. По его словам, Украине не стоит ждать поддержки от Китая.

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"То, что предлагает Китай, – это капитуляция Украины. Перед тем, как озвучивать какие-либо "мирные планы", должно быть осуждение преступлений России. Со стороны Китая этого нет. Не следует рассчитывать, что мы можем ожидать от них поддержки", – убежден политолог.

Китаю выгодна война в Украине

Антонюк отметил, что война в Украине – это маркер, будет ли Третья мировая война. Если Китай согласится с этим, то будут соблюдены все нормы международного права. Это будет признаком того, что мир движется в сторону здравого смысла и адекватности.

Есть опасность. Китай долгое время выстраивает стратегию, будет использовать разные инструменты, как это делала Россия: под видом различных инвестиционных проектов, экономических благ, сотрудничества будет пытаться подкупать и убеждать политиков тех или иных стран,

– предположил он.

Политический консультант считает, что война в Украине очень выгодна коммунистической партии Китая. Именно после начала полномасштабного вторжения России в Украину Пекин смог выйти из имиджевых потерь, произошедших во время пандемии коронавируса.

Антонюк о позиции Китая: смотрите видео

Позиция Китая относительно войны в Украине: последние новости