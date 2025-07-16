Простое объяснение, почему Путин постоянно врет Трампу

Эксперты ищут причины изменения позиции Дональда Трампа в отношении Владимира Путина. Что случилось между ними? Но на самом деле ответ лежит на поверхности.

Почему Путин постоянно врет Трампу?

Сенатор Линдси Грэм сказал, что Путину не стоило врать Трампу, что ложь – это то, что "не проходит". Об этом заявил Александр Палий, информирует 24 Канал.

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По сути, то же самое сказал и президент США. Мол, Путин ему вежливо о чем-то говорит, а вечером он узнает, что Россия разбомбила очередной город в Украине. Причина этой лжи, как я уже сказал, – на поверхности.

Всероссийский центр изучения общественного мнения установил, что россияне массово перестали понимать, что такое аморальность и аморальное поведение. 30% затруднились ответить на вопрос о примерах аморальных поступков. Если раньше коррупцию приводили в пример 8% опрошенных, то сегодня – только 2%. То есть произошла абсолютная толерантность этого явления.

Лояльность ко лжи и лицемерию в российском обществе выросла, а коррупция и равнодушие потеряли значение. 20 лет назад ситуация была немного другой, что свидетельствует о том, что аморальное российское население деморализуется еще больше.

Всегда ли россияне были лживыми?

В украинском фольклоре есть немало красноречивых поговорок о московитах. Например: "Когда москаль говорит "сухо", то воды уже по ухо". Интересно, что наиболее лживым народом россиян называли и иностранные наблюдатели – австрийский посол Зигмунд Герберштайн, французский писатель-путешественник Астольф де Кюстин и другие.

Московские купцы в чужих краях в 15 – 16 веке притворялись другую национальность, потому что иначе с ними никто не хотел иметь дело. Даже сами россияне имеют немало поговорок о своей лживости: "На Москве толсто звенят, да тонко едят".

Жить в правде – это полный бред для России, для большинства населения это вообще ненормально. Московиты живут по принципу: день пропал, если никого не обманул. В этой стране никакие слова ничего не значат.

Когда врут Путин или его представитель Дмитрий Песков, этому удивляются только иностранцы, среди которых есть Трамп. Они еще не привыкли к тому, что россияне по-другому просто не умеют.

Раньше было тайной, а сейчас уже научный факт то, что каменный век среди предков россиян завершился на 4 тысячи лет позже, чем в Украине и других странах Европы. А что такое первобытное общество? Это такое общество, где царит предельный коллективизм, где человек не может индивидуально добывать средства к существованию. Все грызутся за кость, а кто хитрее, тот и сыт. То есть, грубо говоря, никто не знает, что такое правда, а что такое ложь.

Россияне до сих пор думают, что правду говорят только глупцы, а потому они не могут выстроить контакты с представителями других народов.