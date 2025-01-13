У Трампа будут как можно более сильные позиции по Украине, – Блинкен

Государственного секретаря Энтони Блинкена спросили о видении завершения войны Трампом. Он дипломатично ответил, какое наследие оставит действующая администрация.

Детали передает 24 Канал со ссылкой на слова Блинкена. Журналисты считают, что заявления Майкла Волца, будущего советника по нацбезопасности, можно рассматривать как перечень первых шагов администрации Трампа.

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Какое наследство оставят Трампу

Блинкен призвал не спекулировать на вопросе завершения войны Трампом. Мол, решение будет принимать новая администрация США, поэтому надо убедиться, что команда Байдена оставит преемникам как можно более сильные позиции. И это касается не только Украины, но и всего мира. Вероятно, Блинкен имел в виду позиции США на Ближнем Востоке.

Также Блинкен намекнул на изоляционистскую политику во время первой каденции Трампа и его заявления о том, что Америка несет большее финансовое бремя помощи, чем Европа.

"Соединенные Штаты предоставили 102 миллиарда долларов помощи Украине, а наши союзники и партнеры – 158 миллиардов долларов. Это, возможно, лучший пример распределения бремени, который я видел за 32 года, что я этим занимаюсь", – сказал госсекретарь.

Он добавил, что задачей от Байдена было "зарядить энергией и даже переосмыслить наши альянсы и партнерства". Поэтому за последние четыре года США восстановили свое участие в международной политике. По словам Блинкена, если США не лидируют, то это делает "кто-то другой". Так что быть вовлеченным в события важно.