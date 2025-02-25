Джонсон говорил, что Трамп будет поддерживать Украину: он оценил, что пошло не так

Дональд Трамп недавно сделал целый ряд противоречивых заявлений об Украине. Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон отреагировал на изменение его политики.

Борис Джонсон несколько месяцев назад считал, что Дональд Трамп продолжит поддерживать Украину, однако его политика изменилась и экс-премьер Великобритании отреагировал на это. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на NV.

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Джонсон разочарован

Он объяснил, что делал такие выводы потому, что смотрел на то, что Трамп делал раньше. В частности, именно он дал ракеты Javelin, когда никто другой этого не сделал.

И даже в этом документе, в соглашении о добыче полезных ископаемых, он обязался поддерживать свободную, суверенную и безопасную Украину. Он обязался финансировать Украину в будущем,

– добавил политик.

Он также отметил, что разочарован относительно позиции о невозможности вступления Украины в НАТО, однако он напомнил, что Байден также не собирался втягивать Украину в НАТО.

По словам Джонсона, он годами агитировал за вступление Украины в НАТО, однако и британское правительство говорит об этом очень мало и это очень разочаровывает.

Политик подытожил, что мы должны работать с миром таким, каким он есть. Также он отметил, что соглашение, которое есть на сегодня, имеет семена надежды и прогресса.