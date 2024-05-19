Это ужасная политика: Ходжес раскритиковал позицию Запада по войне в Украине

Запад с начала полномасштабного российского вторжения оказывает Украине помощь. Однако для того, чтобы наша страна победила агрессора в войне не хватает четкого определения результата, который нужен прежде всего Соединенным Штатам Америки.

В разговоре с 24 Каналом генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес сказал, что может помочь Украине изменить ход войны и вернуть инициативу на поле боя. Он отметил, что его разочаровывает политика Запада относительно войны в Украине.

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Что должен сделать Запад для победы Украины

Прежде всего нужно, чтобы президент Соединенных Штатов Америки и канцлер Германии заявили, что хотят победы Украины. Они должны сказать, что их целью является победа Украины в этой войне, а затем разработать политический план и самое главное – оказать поддержку.

Эти заявления о том, что "мы с вами столько, сколько нужно", для меня ничего не значат,

– заметил Ходжес.

Конечно, есть потребность в противовоздушной и противоракетной защите, которая помогла бы защитить украинские города и инфраструктуру, а также невинных мирных жителей Украины от российских атак.

Кроме этого, нужны способности для нанесения высокоточных ударов большой дальности, которые могли бы уничтожить российскую логистику, артиллерию, штабы. Они должны подвергаться как можно больше ударов, и это подорвет или нейтрализует усилия России по осуществлению этих атак.

"Мы не должны бояться ядерных угроз России"

Администрация президента США Джо Байдена не поддерживает любые удары по российской территории оружием американского производства. Издание Politico сообщило, что украинские чиновники пытаются подтолкнуть Белый дом к пересмотру своего решения. Для этого даже ведутся переговоры с конгрессменами, которые имеют цель убедить Конгресс надавить на администрацию Байдена для пересмотра их решения.

Меня это очень разочаровывает. Я считаю, что это ужасная политика, и, конечно, Украина должна ее игнорировать, наносить удары по целям там, где нужно,

– отметил генерал-лейтенант США в отставке.

По его мнению, Белый дом все еще думает, что таким образом может предотвратить эскалацию, однако они абсолютно ошибаются. Такой подход указывает на полное непонимание того, как Украина должна победить, а также свидетельствует о том, что в администрации президента США слишком много людей, которые все еще боятся того, что Россия может применить ядерное оружие.

Мы можем каким-то образом противостоять этому нарративу или убеждению, что американское оружие, которым Украина ударила бы по территории России, повлечет эскалацию со стороны страны-агрессора. Это полное непонимание того, на что Россия готова пойти. Мы должны перестать бояться этого и сдерживать себя,

– сказал Ходжес.

Возможно, Украина могла бы помочь донести до США и Германии через различные каналы свою оценку возможности эскалации и того, действительно ли они готовы применить ядерное оружие. Генерал-лейтенант США в отставке убежден, что украинцы имеют лучшее понимание, чем иностранные страны того, как Россия может применить, например тактическое ядерное оружие.

По мнению Ходжеса, российские власти не готовы к ядерному удару, ведь даже самой России это не выгодно.

"Единственная выгода России от ядерного оружия – это угроза, что она может его использовать. Она видит как мы из-за этого колеблемся и сдерживаем себя. Конечно, я могу ошибаться. Россиянам явно все равно, сколько невинных людей они убьют, в том числе и своих", – добавил генерал-лейтенант США в отставке.

Ядерные угрозы России