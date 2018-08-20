Прагматичное сближение: западные СМИ о результатах встречи Путина и Меркель

18 августа глава Кремля Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели переговоры во дворце Мезеберг под Берлином. Первая двусторонняя встреча политиков в Германии за пять лет прошла в закрытом режиме и продолжалась более 3 часов. Два лидера обсудили вопрос решения конфликта в Сирии и Украине, транзита газа в ЕС и сохранения ядерной сделки с Ираном.

Однако приведет ли встреча Путина и Меркель к сдвигам в германо-российских отношениях, как она повлияет на Украину и что заставило главу немецкого правительства встретиться с давним противником – анализировала западная пресса.

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"Не похоже, чтобы сближение Германии и России в Мезеберге проходило особенно сердечно. Меркель и Путин, которые уже 13 лет встречаются на международной арене, вели себя вежливо, но отстраненно. Выступления друг друга они слушали без каких-либо эмоций на лице, шуток для разрядки обстановки тоже не было. Однако у переговоров есть перспектива, заметное желание продвигаться вперед в общих вопросах, не замалчивая разногласий", – так в общих чертах охарактеризовало издание Der Spiegel переговоры двух лидеров.

На повестке дня – сдержанность

А Le Monde напоминает, что за последние полгода это вторая личная встреча Владимира Путина и Ангелы Меркель. В середине мая немецкий канцлер приезжала к главе Кремля в Сочи.

Я считаю, что даже самые острые разногласия можно решить только с помощью переговоров,

– заявила канцлер во время брифинга перед встречей с Путиным 18 августа, настаивая на "общей ответственности" двух стран в разрешении кризисов.

Повышение частоты встреч на высшем уровне наводит на мысль о том, что после нескольких лет холода между двумя странами, вызванного оккупацией Крыма, нынешний геополитический контекст способствует нормализации дипломатических отношений, пишет корреспондент французской газеты Сесиль Бутле.



Одной из причин такого сближения является экономика, продолжает автор статьи. Так, Россия испытывает давление американских экономических санкций, которые Вашингтон вскоре грозит усилить. Кроме того, президент США Дональд Трамп не скрывает того, что он выступает против проекта газопровода "Северный поток-2", который должен вдвое увеличить объем поставок российского газа в Германию.



Поэтому неудивительно, что в своем заявлении перед встречей с Меркель Путин, опираясь на цифры и сравнения, напомнил о преимуществах экономических отношений его страны с государством-лидером ЕС. К преимуществам, по словам главы Кремля, принадлежат безопасность и надежность поставок газа, немецкие дочерние компании в России и их инвестиции, передает автор статьи.



Путин не изменил своей традиции и опоздал на встречу с Меркель на полчаса

Берлин, со своей стороны, надеется на то, что через четыре года после российской аннексии Крыма ооновская миротворческая миссия в Украине наконец состоится. Относительно Сирии – канцлер хочет любой ценой избежать ужесточения миграционного кризиса, вызванного гуманитарной катастрофой, вместе с тем Путин требует помощи от европейцев для восстановления разрушенной войной страны. На брифинге с Меркель президент РФ настоял на необходимости скорейшего восстановления инфраструктур для того, чтобы обеспечить возврат сирийских беженцев в страну, в частности, тех, кто сейчас находится в Иордании, Ливане и Турции. Это приоритетный вопрос для Ангелы Меркель, поясняет журналистка.



Осталось найти приемлемое политическое решение: Ангела Меркель уточнила, что она хочет конституционной реформы и новых выборов в Сирии, однако Россия не намерена отказываться от поддержки сирийского диктатора Башара Асада, отмечается в публикации.



По мнению главы Центра исследования Центральной и Восточной Европы, России и Центральной Азии имени Роберта Боша Стефана Майстера, встреча в Мезеберег знаменует перелом в германо-российских отношениях. Долгое время все пространство для дискуссий занимал конфликт на Украине. Сегодня Ангела Меркель и Владимир Путин сошлись во мнении о том, что они должны говорить на другие темы, акцентирует внимание эксперт. Одним из доказательств нового сближения является поддержка обеими странами соглашения об иранской ядерной программе – в противовес американской позиции, считает он.

Новый диалог, отмеченный прагматизмом, не означает внезапного возникновения нового стратегического партнерства между Германией и Россией. Однако оба руководителя намерены отправить месседж в адрес Вашингтона, который свидетельствует о том, что они не согласятся ни на какой шантаж со стороны Дональда Трампа,

– убежден Майстер.

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"Во всем виноват Трамп"

Накануне встречи Меркель с Путиным большинство экспертов и действительно поддерживали утверждение о том, что именно глава Белого дома толкает канцлера ФРГ "в объятия" президента России.



Как отмечает La Vanguardia в редакционной статье, отношения между канцлером Германии и российским президентом можно назвать "союзом по принуждению" или "браком по расчету" из-за политики американского лидера. И Германия, и Россия страдают от пошлин, которыми Трамп обложил сталь и алюминий из ЕС, кроме того, Меркель и Путин боятся последствий санкций США в отношении Турции. Кроме того, Россию ждут новые санкции Штатов за отравление Скрипалей в Великобритании, поэтому Путин "намерен минимизировать любое содействие Европы этим санкциям".

Меркель и Путин – люди хитроумные и прагматичные, они понимают друг друга без посредников, потому что она владеет русским языком, а он говорит по-немецки со времен, когда был сотрудником КГБ и работал в Дрездене. В отношениях между их странами ничего не изменилось, но внешняя политика Вашингтона сблизила их по некоторым темам. Такой двусторонний блок "made in Trump" (создан Трампом – "24"),

– заключает испанская газета.



Трамп объединил Меркель и Путина против себя

Танец с "дьяволом"

"Как вести себя с Владимиром Путиным?" – один из основных вопросов европейской внешней политики. Как вести себя с шефом Кремля, который сегодня несет ответственность сразу за две войны – в Сирии и Украине – и нарушает там международное право? (...) Как взаимодействовать с тем, на чьем счету хакерские атаки, цель которых – подорвать демократическую систему западных государств?" – такими вопросами начинает свою статью для Tagesspiegel Клаудия фон Зальцен, акцентируя внимание на еще одном примечательном происшествии за несколько часов до встречи Меркель и Путина.



Речь идет о приглашении главы Кремля на свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. По мнению автора публикации, пригласив Путина на свою свадьбу, глава МИД Австрии решила закрыть глаза на все преступления Путина. Это приглашение нельзя считать лишь ошибкой или прихотью главы внешнеполитического ведомства, которая недавно вступила в должность, уверена журналистка.

Правопопулистская Австрийская партия свободы, которая выдвинула кандидатуру Кнайсль, принадлежит к числу тех политических сил в Европе, которые идут прокремлевским курсом. Кремль, в свою очередь, отвечает им взаимной симпатией. При этом Москва заинтересована и в том, чтобы разбить единый европейский фронт, который поддерживает антироссийские санкции,

– объясняет фон Зальцен.

Австрия в июне поддержала продление антироссийских санкций, однако до этого от высылки российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-разведчика Сергея Скрипаля в Британии отказалась. "Неуместное приглашение, похоже, подтверждает опасения, связанные с тем, что Вена в одиночку идет на сближение с путинской Россией", – констатирует журналистка.



Глава МИД Австрии Карин Кнайсль продемонстрировала, что Путин был почетным гостем на ее свадьбе

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Между тем Ангела Меркель продемонстрировала, что с Путиным можно вести диалог и при этом не набиваться в друзья, считает фон Зальцен. Канцлер не оставила сомнений в том, что говорит с Путиным потому, что ничего другого ей не остается – российский президент не был принят в Мезеберзи с предусмотренными протоколом официального визита почестями. Глава правительства ФРГ указала на косвенную ответственность Москвы в решении сирийского и украинского конфликтов и коснулась темы прав человека, напоминает журналистка.



Хотя политику Меркель в отношении Кремля нельзя назвать однородной, однако поддержку Берлином путинского проекта по строительству газопровода "Северный поток-2" стоит называть "ошибкой", уверена автор материала.

Канцлер ФРГ хочет снизить риски и не допустить того, чтобы Москва в будущем окончательно остановила транзит газа через Украину. В то же время Путин четко дал понять, что гарантировать этого не станет. (...) В Германии повторяют мантру о том, что без участия России нельзя решить ни одного международного конфликта. Это касается, прежде всего, тех конфликтов, которые Москва или начала сама, или способствовала их эскалации. Именно об этом должны задуматься в ФРГ те, кто хотел бы пригласить Путина на танец,

– советует фон Зальцен.

Без паники

Несмотря на все это, старший научный сотрудник Немецкого института по международным делам и безопасности Сьюзен Стюарт убеждена, что встреча лидеров в Берлине не стоит рассматривать как проявление фундаментального сдвига в российско-германских отношениях. "Встреча скорее дает надежду на то, что две стороны смогут достичь компромисса по ключевым вопросам, не отказавшись одновременно от своих позиций в вопросе о роли России в украинском конфликте", – приводит мнение эксперта The New York Times.

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