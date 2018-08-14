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Трамп толкает Меркель к сотрудничеству с Путиным: эксперты о мотивах встречи лидеров ФРГ и РФ

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Главные причины встречи Меркель и Путина
Главные причины встречи Меркель и Путина / Фото из открытых источников

18 августа канцлер ФРГ Ангела Меркель встретится с главой Кремля Владимиром Путиным в правительственной резиденции в дворце Мезеберг под Берлином. Пресс-секретарь Меркель Штеффен Зайберт сообщил, что в фокусе переговоров будет ситуация в Сирии, война на востоке Украины и строительство газопровода "Северный поток-2".

Однако западную прессу интересуют настоящие мотивы переговоров между двумя лидерами, особенно после скандального обвинения президента США Дональда Трампа в "полной зависимости Германии от России в энергетическом плане".

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"Более тесное сотрудничество"

Так, некоторые аналитики опасаются, что за рамками конкретных пунктов встречи Путина и Меркель может стоять попытка укрепить партнерские связи между двумя странами, пишет The New York Times.

"Я бы рассматривал эту встречу в более широком, глобальном контексте. Я не вижу здесь сигнала о потеплении отношений между Берлином и Москвой, но у них есть точки соприкосновения интересов, где они все больше хотят сотрудничать", – отметил директор программ по изучению Центральной и Восточной Европы, России и Центральной Азии в Германском обществе внешней политики Штефан Майстер.

Поводом к более тесному сотрудничеству между двумя странами служит тарифная и санкционная политика самого главы Белого дома, отмечает издание и поясняет, что американские пошлины на алюминий и сталь нанесли удар и по России, и по Германии, кроме того, обе страны опасаются цепной реакции из-за недавних экономических мер Трампа против Турции.

Я не вижу изменений в отношениях между Москвой и Берлином. Но по некоторым конкретным вопросам они сотрудничают более тесно, преимущественно в ответ на американскую внешнюю политику, которую мы наблюдаем со стороны Вашингтона,
– прокомментировал для газеты исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс.

Меркель, не вводи санкции!

По его мнению, еще одной причиной желания Кремля к налаживанию диалога с ФРГ являются новые санкции Америки против России, которые будут введены 22 августа в связи с отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании.

С этим утверждением соглашается и журналист Tagesspiegel Франк Герольд. По его убеждению, российский лидер хочет, чтобы Германия не последовала примеру американцев в отношении санкций.

"В этой ситуации Путин хотел бы услышать от Меркель заверение в том, что Германия не пойдет по пути ужесточения санкций вслед за США", – уверен автор статьи.

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А что с "Северным потоком-2"?

Также важным вопросом во время встречи Путина и Меркель будет строительство второй ветки газопровода "Северный поток" в обход Украины, который уже вызвал шквал критики со стороны европейских партнеров ФРГ и Соединенных Штатов.

Newsweek напоминает, что некоторые страны ЕС являются ярыми противниками проекта и заявляют, что из-за него сократятся пошлины за транзит, которые Россия платит Киеву. Зато Меркель продолжает утверждать, что проект экономически оправдан, а некоторые эксперты считают, что угроза для украинской экономики преувеличена.

Меркель хочет, чтобы Россия взяла на себя обязательства поддерживать значительный транзит газа через Украину после того, как "Северный поток-2" будет введен в эксплуатацию. Путину легко на это пойти, потому что это действительно нужно из-за необходимости удовлетворять растущий спрос на газ в Европе в обычное время, а особенно в периоды пикового спроса. Еще в 2015 году Путин поручил "Газпрому" подготовиться к продолжению транзита через Украину после завершения строительства "Северного потока-2",
– высказалась аналитик в сфере энергетики Джорджтаунского университета Бренда Шаффер.

Добившись того, чтобы Украина продолжала собирать транзитные пошлины, Меркель может несколько смягчить критику в отношении России, предполагает американское издание.

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Теги: Новости Украины Публикации Санкции Новости США Новости России Новости политики Дональд Трамп Владимир Путин Ангела Меркель Северный поток-2 пошлина
Источник: 24 Канал
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