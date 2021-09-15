Правду невозможно захоронить, – Рябошапка прокомментировал выводы ВСК относительно "вагнеровцев"
Источник:24 канал
Глава Временной следственной комиссии Марьяна Безуглая озвучила версию власти в деле "вагнеровцев". В этой ситуации позиция украинского руководства не выглядит убедительной.
Так как все версии противоречат друг другу. Об этом сказал экс-генпрокурор Руслан Рябошапка в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале.
Важно Дело "вагнеровцев": ВСК наконец заслушала участников спецоперации
Ситуация может измениться
По его словам, как показала практика предыдущих 30 лет парламентаризма, временные следственные комиссии создают не для того, чтобы правду представить обществу, а для того, чтобы ее, вероятнее всего, похоронить.
Несмотря на это, он считает, что через несколько лет ситуация может измениться. Возможно, следующая власть захочет узнать правду.
Эту правду невозможно захоронить,
– сказал Рябошапка.
Он объяснил, что есть:
- люди, которые непосредственно участвовали в операции;
- процессуальные документы, которые никуда не исчезли;
- судебные решения.
Власть путается в версиях
Изначально, как отметил бывший генпрокурор, глава Офиса Президента сказал, что эта ситуация полностью выдумана. Затем президент заявил, что операция не выдуманная, она была, но организовывала ее не Украина.
В то же время Безуглая имеет еще другую версию. Не было, как она сказала, спецоперации. Но было специальное мероприятие.
Полное интервью с Русланом Рябошапкой: смотрите видео
Рябошапка: власть не может сама себя расследовать
Рябошапка считает, что было совсем неправильно главой ВСК назначить человека, который связан с властью. Потому что она не может сама себя расследовать и устанавливать истину.
По его словам, можно было найти в парламенте народных депутатов, которые пользуются абсолютным доверием, авторитетом и в каких бы поверили украинцев.
Например, таким человеком мог бы стать Сергей Рахманин. "Сейчас он абсолютно незаангажированный, к нему нет претензий и сомнений в достоверности его выводов. Ему бы я доверял. Доверяли бы и обычные посторонние люди", – сказал Рябошапка.Справка. Сергей Рахманин – это журналист, публицист, народный депутат от партии "Голос".
Коротко о деле "вагнеровцев": важное
- В июле 2020 года в Беларуси задержали боевиков "Вагнера".
- Согласно информации СМИ, украинские спецслужбы проводили спецоперацию, но представители из ОП якобы помешали им.
- В Комитете по нацбезопасности считают, что в выводах ВСК по делу "вагнеровцев" есть разногласия.