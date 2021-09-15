Правду невозможно захоронить, – Рябошапка прокомментировал выводы ВСК относительно "вагнеровцев"

Глава Временной следственной комиссии Марьяна Безуглая озвучила версию власти в деле "вагнеровцев". В этой ситуации позиция украинского руководства не выглядит убедительной.

Так как все версии противоречат друг другу. Об этом сказал экс-генпрокурор Руслан Рябошапка в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале.

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Ситуация может измениться

По его словам, как показала практика предыдущих 30 лет парламентаризма, временные следственные комиссии создают не для того, чтобы правду представить обществу, а для того, чтобы ее, вероятнее всего, похоронить.

Несмотря на это, он считает, что через несколько лет ситуация может измениться. Возможно, следующая власть захочет узнать правду.

Эту правду невозможно захоронить,

– сказал Рябошапка.

Он объяснил, что есть:

люди, которые непосредственно участвовали в операции;

процессуальные документы, которые никуда не исчезли;

судебные решения.

Власть путается в версиях

ВСК обнародовала свои результаты по делу "вагнеровцев". Согласно им, в группе был агент из Беларуси , а пятый президент Украины Петр Порошенко не мог санкционировать операцию.

Изначально, как отметил бывший генпрокурор, глава Офиса Президента сказал, что эта ситуация полностью выдумана. Затем президент заявил, что операция не выдуманная, она была, но организовывала ее не Украина.

В то же время Безуглая имеет еще другую версию. Не было, как она сказала, спецоперации. Но было специальное мероприятие.

Полное интервью с Русланом Рябошапкой: смотрите видео

Рябошапка: власть не может сама себя расследовать

Рябошапка считает, что было совсем неправильно главой ВСК назначить человека, который связан с властью. Потому что она не может сама себя расследовать и устанавливать истину.

По его словам, можно было найти в парламенте народных депутатов, которые пользуются абсолютным доверием, авторитетом и в каких бы поверили украинцев.

Например, таким человеком мог бы стать Сергей Рахманин. "Сейчас он абсолютно незаангажированный, к нему нет претензий и сомнений в достоверности его выводов. Ему бы я доверял. Доверяли бы и обычные посторонние люди", – сказал Рябошапка.

Коротко о деле "вагнеровцев": важное

В июле 2020 года в Беларуси задержали боевиков "Вагнера".

Согласно информации СМИ, украинские спецслужбы проводили спецоперацию, но представители из ОП якобы помешали им.

В Комитете по нацбезопасности считают, что в выводах ВСК по делу "вагнеровцев" есть разногласия.